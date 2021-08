Burgdorf

Die Tage des alten Pavillons am Rande des Basketballplatzes am Geschwister-Scholl-Weg in der Weststadt sind gezählt. Die Stadt will die in die Jahre gekommene und von Vandalismusschäden gezeichnete Holzkonstruktion Anfang nächster Woche abreißen und entfernen lassen. Das diene der vom Rat der Stadt gewünschten Verbesserung der Aufenthaltsqualität des Jugendtreffpunkts unter freiem Himmel, heißt es dazu in einer Mitteilung des zuständigen Tiefbauamts im Rathaus.

Jugendliche nutzten den Pavillon als Unterstand, wenn es regnete. Allerdings ließen dort immer wieder auch Randalierer ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Damit soll jetzt Schluss sein. Anstelle des Pavillons will die Stadt für die Jugendlichen, die den Basketball nutzen, Bänke aufstellen. Vier davon sollen künftig direkt am Basketballplatz stehen.

Von Joachim Dege