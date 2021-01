Burgdorf

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich nach Aussage von Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, insgesamt 368 Frauen, Männer und Kinder in Burgdorf mit dem Coronavirus infiziert. Drei von ihnen sind mit oder an der Viruserkrankung gestorben. Dabei bezieht sich der Sprecher am Montag auf die Zahlen des Gesundheitsamtes, wobei die Behörde mit Blick auf die Feiertage der vergangenen Woche von schwankenden Zahlen spricht.

Aktuell sind dem Bericht zufolge 33 Burgdorfer an Covid-19 erkrankt, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 33,1. Damit erreicht die Stadt regionsweit die niedrigste Inzidenz.

Von Antje Bismark