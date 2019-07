Burgdorf/Steinwedel/Immensen

Mit einem Großaufgebot sind die Feuerwehren aus Burgdorf und Steinwedel am späten Mittwochnachmittag zu einem Flächenbrand an der Immenser Landstraße ausgerückt. Für die Löscharbeiten ist die Straße für den Fahrzeugverkehr nach wie vor gesperrt.

Für die Löscharbeiten ist die Landstraße zwischen Burgdorf und Immensen gesperrt. Quelle: Joachim Dege

Zwischen dem Abzweig nach Steinwedel und den Cewe-Teichen direkt an der Straße brannte ein Kornfeld. Für die Löscharbeiten hatte die Rettungsleitstelle in Burgdorf kurz vor 16.30 Uhr Stadtalarm per Sirene ausgelöst. Kurz darauf fuhren die ersten Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn Richtung Brandort. Das Feuer auf der Ostseite der Straße war schnell unter Kontrolle und dann auch gelöscht. Momentan schauen die Einsatzkräfte, dass alle Glutnester gelöscht sind, damit der Wind das Feuer nicht neu entfachen kann.

An der Immenser Landstraße ist ein Kornfeld verbrannt. Quelle: Joachim Dege

Von Joachim Dege und Anette Wulf-Dettmer