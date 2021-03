Burgdorf

Der Ratsausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr befasst sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 4. März, im Stadthaus mit der Internetversorgung in der Stadt. Die CDU-Fraktion hatte dazu einen Antrag gestellt und von der Stadtverwaltung eine Strategie zum Ausbau des Glasfasernetzes eingefordert. Andere Ratsfraktionen haben bereits signalisiert, dass sie dieses Anliegen unterstützen.

Weitere Tagesordnungspunkte sind die 47 Jahre alte Hochbrücke, die entweder einer aufwendigen Sanierung oder eines Neubaus bedarf, weil der im Beton verbaute Spannstahl zu korrodieren droht. Der Verein Stadtmarketing Burgdorf sieht von einem möglichen Neubau insbesondere den Innenstadthandel bedroht und drängt darauf, dass die Stadt Lösungen aufzeigt. Außerdem befassen sich die Kommunalpolitiker mit den Parkgebühren und Anfeindungen, denen sich die Knöllchenschreiber der Stadt zunehmend ausgesetzt sehen.

Die Sitzung des Ratsausschusses für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr im Veranstaltungszentrum Stadthaus ist öffentlich und beginnt um 17 Uhr.

Von Joachim Dege