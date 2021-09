Burgdorf

Die Stadt Burgdorf tut sich nach wie vor schwer mit der Gleichstellung von Frauen und Männern in der mehr 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählenden Stadtverwaltung. Nach wie vor sind die bestdotierten Jobs fast ausnahmslos Männern vorbehalten. Nur wenige Frauen schaffen es in die Führungsetage. Das belegt der mittlerweile dritte Gleichstellungsplan, den die Stadt soeben vorgelegt hat.

Dabei beschäftigt die Stadtverwaltung mit Petra Pape seit Jahren eine Gleichstellungsbeauftragte. Zu deren Aufgaben gehört es, darauf hinzuwirken, Frauen und Männern eine gleiche Stellung in der öffentlichen Verwaltung zu verschaffen, wie es das Landesgleichberechtigungsgesetz fordert. „Wir sind auf einem guten Weg“, findet Pape zwar. Der jetzt vorgestellte Gleichstellungsplan sei allerdings „verbesserungsbedürftig“, ließ sie dieser Tage den Rat der Stadt wissen, als sie das 16-seitige Werk vorstellte.

Die Grünen im Rat zeigen sich unzufrieden. Deren Ratsherr Detlev Knauer bezeichnet den Gleichstellungsplan als Beschreibung des Istzustands und Reflexion der Vergangenheit. Es brauche konkrete Vorhaben, um an der bestehenden „Schieflage bei der Geschlechtergerechtigkeit“ etwas zu ändern und an den tradierten Rollenbildern von Frauen und Männern zu kratzen. Das beweise schon der Umstand, dass von den 150 Beschäftigten in den städtischen Kitas gerade einmal neun Männer seien. Einen Plan, wie mehr Gleichstellung zu erreichen sei, habe die Stadt nicht. Jedenfalls lasse sich das aus dem Gleichstellungsplan nicht herauslesen.

Allen anderen Ratsfraktionen war der Gleichstellungsplan in der jüngsten Ratssitzung keine Silbe wert. Im Gegenteil: Die beiden AfD-Mandatsträger stimmten sogar gegen den Plan. Eine Begründung dafür blieben sie schuldig.

Dabei spricht der Gleichstellungsplan eine klare Sprache: Ende 2020 beschäftigte die Stadt 329 Frauen und 181 Männer. Die Mehrheit der Frauen arbeitet in Teilzeit. Bei Männern ist das die Ausnahme. Frauen nehmen die Elternzeit in Anspruch oder Sonderurlaub aus familiären Gründen. Männer machen davon eher keinen Gebrauch. Alles das deutet darauf hin, dass die Kinderbetreuung in den Familien nach wie vor Frauensache ist, was sich wiederum im Arbeitsalltag spiegelt.

Nur fünf Frauen leiten eine der 18 Abteilungen

In den oberen Führungsebenen der Stadtverwaltung arbeiten fast ausschließlich Männer: Drei von vier Fachbereichsleitungen haben Männer inne, die zudem vier von fünf Stabstellen besetzen. Krasser noch ist das Missverhältnis bei den 18 Abteilungsleitungen: 13 Männer haben dort den Hut auf, und nur fünf Frauen tragen Verantwortung.

Das Ungleichverhältnis drückt sich auch in der Bezahlung aus. Bei den Beamtinnen und Beamten sind Frauen in den Spitzenbesoldungsgruppen völlig unterrepräsentiert. Wenig besser sieht es bei den tariflich Beschäftigten aus. Auch dort sind die bestbezahlten Posten in Männerhand. Und: „Am untersten Ende der Entgeltgruppen befinden sich die traditionell von weiblichen Kräften besetzten Arbeitsplätze“, heißt es im Gleichstellungsbericht. Gemeint sind Putzfrauen und Küchenhilfen.

Pape verweist auf den vor anderthalb Jahren begonnenen Personalentwicklungsprozess, der Abhilfe schaffen soll. Dazu gehörten Klausuren für das Führungspersonal, die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei der Besetzung neuer Stellen und eine gezielte Nachwuchsförderung. Weil Frauen nun einmal vielfach in Teilzeit arbeiten wollten, um Job und Familie unter einen Hut bringen zu können, müsse Führung in der Zukunft auch in Teilzeit möglich sein, sagt Pape.

Knauer indessen fordert: „Wir müssen mehr Tempo machen.“ Von Rüdiger Nijenhofs (Freie Burgdorfer) Vorschlag, die Stadtverwaltung könne sich als frauenfreundlich zertifizieren lassen, erteilt Pape eine Absage: „Wir sind längst im Thema drin. Das Geld können wir uns sparen.“

Von Joachim Dege