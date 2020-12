Burgdorf

Mit einer gemeinsamen Andacht am Sonntag, 13. Dezember, gedenken verwaiste Mütter und Väter erstmals auch in Burgdorf ihrer verstorbenen Kinder. Pastorin Friederike Grote und Chrisi Herrmann, die mit ihrem Mann vor drei Jahren Zwillinge in der 20. Schwangerschaftswoche verloren hat, bereiten den Gottesdienst vor. „Seit über 20 Jahren erinnern am zweiten Sonntag im Dezember die Menschen auf der ganzen Welt der verstorbenen Kinder“, sagt Grote, die diesen besonderen Tag früher auch in ihrer Hamelner Gemeinde gestaltet hat.

„Das Thema hört für Eltern nicht auf“

„Für Eltern, deren Kind gestorben ist, gibt es wenige Angebote zum Trauern“, weiß Herrmann aus eigener Erfahrung. Sie und ihr Mann besuchten nach dem Verlust des Zwillingspaares die Selbsthilfegruppe Leere Wiege in Hannover. Sie trauerten mit anderen Müttern und Vätern bei einem Gottesdienst um ihren Verlust – in Hannover, weil eine solche Möglichkeit hier noch nicht bestand. „Besonders schwer war in der damaligen Zeit, dass wir nicht wussten, wie unsere Perspektive als Familie aussah“, sagt sie und fügt hinzu, dass seit dem vergangenen Jahr ein gesunder Sohn das Glück der Familie ist. „Aber das Thema hört für uns, wie für viele andere Eltern, damit ja nicht auf“, sagt sie.

Quelle: privat

Gerade in diesem Jahr, in dem wegen der Corona-Pandemie so vieles habe ausfallen müssen, sei es wichtig, einen solchen Gedenkgottesdienst anzubieten. „Eltern brauchen jetzt noch mehr Hilfe, damit sie durch diese schwierige Zeit kommen“, ist Herrmann überzeugt. Sie und ihr Mann kommunizierten den Tod ihrer beiden Kinder offen: „Wenn wir davon erzählen, dann öffnen sich die Menschen und berichten von ihrer Trauer“, sagt sie. Längst habe sie ein Gefühl dafür entwickelt, mit wem sie die Erfahrung teile – und das seien deutlich mehr, als sie einst erwartet habe. „Nur bei wenigen Nicht-Betroffenen stellen wir fest, dass sie mit dem Thema nicht umgehen können“, fügt sie hinzu. Alle anderen zeigten sich als empathische Menschen, die von dem Verlust und dem Umgang damit geprägt seien.

Keine Gesprächsrunde, aber Telefon-Angebot

Nicht allein sein mit der Trauer und dem Erinnern an die Kinder, egal ob sie als Sternenkind geboren wurden oder gelebt hätten. Und deshalb habe sie Grote angesprochen, ob sie sich einen solchen Gottesdienst in und für Burgdorf vorstellen könne. „Letztlich muss ich sagen, dass es bei den Angeboten für verwaiste Eltern noch sehr viel Luft nach oben gibt“, sagt sie mit Blick auf fehlende Selbsthilfegruppen oder Gesprächsrunden. Diese können Grote und Herrmann am Sonntag wegen der Corona-Pandemie nicht organisieren, aber jeder bekommt auf Wunsch eine Karte mit den Telefonnummern der beiden. „Wer mag, kann uns danach gern anrufen“, sagt die Pastorin. Grote betont wie Herrmann, dass Auflagen wie Abstandsgebot oder Desinfektion selbstverständlich eingehalten würden. „Niemand sollte aus Sorge vor einer Infektion nicht kommen“, wünscht sich die Burgdorferin.

Den Gedenkgottesdienst, der um 17 Uhr in der St.-Pankratius-Kirche beginnt, werden Musik, literarische Texte, Gebete und Kerzenlicht bestimmen. Wer mag und ein Windlicht mit Kerze mitbringt, kann diese in der Kirche anzünden und mit nach Hause nehmen. Weltweit stellen Menschen um 19 Uhr die leuchtende Kerze ans Fenster – als Symbol für eine Lichterkette, dass die verstorbenen Kinder nicht vergessen sind.

Von Antje Bismark