Über die Graffiti am Vereinsheim der TSV-Fußballer und auf der Baustelle des Anbaus ärgert sich ein Vereinsmitglied maßlos. Der Mann hat als Privatperson 100 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen. In der Nacht zu Mittwoch, 15. Januar, hatten Unbekannte auf dem Stadiongelände an der Sorgenser Straße mehrere Bilder und die Zahlenfolge 187 an Wände des Clubheims und des Anbaus sowie auf Toilettentüren gesprüht. Die TSV erstattete bei der Polizei Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Das TSV-Mitglied hofft, dass die Belohnung ein Anreiz ist, dass sich Zeugen unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden. In der Vergangenheit habe es immer wieder Beschädigungen im Stadion und am Clubheim gegeben, sagt der Mann. Die Ermittlungen seien aber immer im Sande verlaufen.

