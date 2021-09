Heeßel

Über Glibberhügel, durch Spinnennetze und über matschige Felder geht es am Wochenende, 18. und 19. September, wenn der Heeßeler SV zum Gran-Schlamm-Turnier einlädt. Die Organisatoren bereiten wieder drei unterschiedliche Läufe für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor, die sich noch anmelden können. „Wir verzichten dieses Jahr auf einen Anmeldeschluss, weil wir wegen der Corona-Auflagen erst sehr kurzfristig die Veranstaltung planen konnten“, sagt Elke Kistner vom Organisationsteam.

Sie und ihre Mitstreiter stecken derzeit in der heißen Phase der Vorbereitung, wie Birgit Wiltz sagt. „Im vergangenen Jahr hatten wir die Stationen vorbereitet, dann aber wegen der Pandemie alles abgesagt“, sagt Wiltz und fügt hinzu, dass sie jetzt die Planungen nutzen – indem sie beispielsweise die für 2020 vorgesehenen Hindernisse einsetzen. „Den Menschen fehlt das Event, sie möchten wieder etwas erleben“, sagt Wiltz. Hinzu komme, dass die Ansteckungsgefahr eher gering sei, weil die Aktionen im Freien abliefen. Gleichwohl gelten die Corona-Regeln, unter anderem müssen sich die Teilnehmer vorab per E-Mail anmelden und vor Ort mit der Luca-App einchecken.

„Es wird nass, und es wird matschig“

Der Sonnabend beginnt um 13 Uhr mit einem Funino-Turnier, einer Minifußball-Variante mit besonderen Regeln, drei bis vier Spielern und vier Toren. Dabei kämpfen Sechs- bis Achtjährige an diesem Tag um eine gute Platzierung. Ab 15 Uhr können Familien ihren drei bis sechs Jahre alten Nachwuchs für den Bambini-Lauf anmelden, der um 16 Uhr startet und einmal um den Sportplatz führt. „Die Hindernisse passen wir an die Altersgruppe an“, sagt Wiltz und Kistner ergänzt, dass beispielsweise die Schlammlöcher nicht so tief wie bei den Erwachsenen seien. Jeweils drei bis vier Jungen und Mädchen mit einem Begleiter gehen an den Start.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit einem gemeinsamen Frühstück von Ehrenamtlichen und Teilnehmern geht es am Sonntag um 11 Uhr weiter. Dann können sich die Sieben- bis Zwölfjährigen für den Jugendlauf anmelden, der etwa 2,5 Kilometer lang sein wird. Jeweils in Gruppen von maximal sechs Personen überwinden die Teilnehmer ab 12 Uhr die Hindernisse, zu denen eine Hecke, ein Berg aus Reifen und ein überflutetes Feld gehören werden. „Es wird nass, und es wird matschig“, verspricht Wiltz. Gleiches gilt für die Erwachsenen, deren Lauf um 14 Uhr startet. „Es können sich komplette Gruppen oder auch Einzelpersonen anmelden, denen wir dann Gruppen zuteilen“, sagt Wiltz. Die Erfahrung habe gezeigt, dass sich oftmals komplette Familien anmelden und gemeinsam an den Start gingen.

Anmeldungen sind per E-Mail möglich

Auf die Bahn schicken die Organisatoren die Teilnehmenden zeitlich versetzt, sodass vor den Hindernissen kein Stau entsteht – gerade in Pandemiezeiten sei dies wichtig, sagt Kistner. Wegen der Infektionslage gelten nach Aussage Wiltz’ dieses Mal besondere Auflagen, so müssten die Besucher und Sportler ausschließlich den Zugang über den Parkplatz nutzen. Unverändert im Vergleich zu den Vorjahren gibt es ein Zelt mit Aktionen für Kinder, darunter Schminken und sportliche Angebote, Speisen und Getränke. Anmeldungen für die Läufe sind ab sofort möglich per E-Mail an granschlamm@heesseler-sv.de. Die Teilnahme für Kinder kostet fünf, für Jugendliche sieben und für Erwachsene 10 Euro.

Von Antje Bismark