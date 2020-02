Burgdorf

Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung Burgdorf steht im Verdacht, sich unrechtmäßig aus der Stadtkasse bereichert zu haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Untreue. Das hat Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) am Mittwochvormittag bekannt gegeben.

Kollegen des Verdächtigen sollen der Verwaltungsleitung schon Ende des vergangenen Jahres den entscheidenden Tipp gegeben haben. Ihnen seien Mitte Dezember „nicht nachvollziehbare Geldabflüsse“ aufgefallen. Das hätten sie umgehend gemeldet, woraufhin die Stadtspitze am nächsten Tag Strafanzeige bei der Polizei stellte – zunächst noch gegen unbekannt. So schildern Rathauschef Pollehn und Stadträtin Silke Vierke die Abläufe.

Ermittlungen erhärten den Verdacht

Laut Vierke seien umgehend auch der Rat der Stadt und der Personalrat der Stadtverwaltung ins Bild gesetzt worden. Sowohl die Kommunalpolitiker als auch die Kollegen im Hause hätten mit Bestürzung auf den Vorgang reagiert, der auf dringendes Anraten der Polizei zunächst nicht habe öffentlich gemacht werden können. Derweil ging die Stadtverwaltung der Sache intern weiter nach. Das Ergebnis der Recherchen habe man der Polizei, die vertiefende Ermittlungen anstellte, zugänglich gemacht.

Von Beginn an stand ein angestellter Mann im Verdacht, das Geld beiseitegeschafft zu haben. Zu seinen Motiven will die Stadt nichts sagen. Auch wie hoch der vom Mitarbeiter angerichtete Schaden ist, wollte Bürgermeister Pollehn mit Blick auf die andauernden Ermittlungen und auf Bitten der Polizei noch nicht preisgeben. Gleiches gilt für die Fragen, in welchem Fachbereich der Mitarbeiter gearbeitet hat und aus welchem Topf er wie viel Geld abgezweigt haben soll. Nur so viel sei mittlerweile klar: Die Ermittlungen der Polizei hätten den Verdacht erhärtet.

Stadt erwartet, dass es zum Strafverfahren kommt

Der Mitarbeiter sei daraufhin zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen angehört worden. Das Arbeitsverhältnis sei inzwischen beendet worden. Ein arbeitsrechtliches Verfahren sei nicht anhängig. Dass der Mann sein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten eingeräumt hat, will Pollehn ausdrücklich nicht dementieren. „Wir gehen davon aus, dass es zum Strafverfahren kommt“, sagt der Bürgermeister. „Die Akten sind bereits bei der Staatsanwaltschaft.“ Die zuständige Staatsanwaltschaft in Hildesheim war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Von Joachim Dege