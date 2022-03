Otze

Peace-Zeichen, Herzen und Friedenstauben in den gelb-blauen Farben der ukrainischen Flagge flattern seit einigen Tagen auf dem zentralen Otzer Platz, dem Lindenbrink. Gestaltet haben die Symbole für Frieden und gegen den Krieg in dem osteuropäischen Land die Erst- bis Viertklässler der Grundschule – zum Teil im Unterricht, zum Teil in der Betreuung der offenen Ganztagsschule. „Das Thema bewegt die Kinder“, sagt Schulleiterin Karen Lindner.

In den Nationalfarben der Ukraine: Liebevoll haben die Kinder die Friedenssymbole gemalt. Quelle: privat

Ihren Angaben zufolge hatten einige der Jungen und Mädchen die Lehrerinnen und Lehrer auf den Krieg angesprochen, deshalb habe das Kollegium in einer Dienstberatung entschieden, mit den Klassen über die Lage in der Ukraine zu reden – wenn es den Bedarf dafür gebe. „Wir wollten nicht das Thema von uns aufzwingen, sondern auf Fragen der Kinder reagieren“, sagt sie. Als Basis der Gespräche hätten die Pädagogen unter anderem auf umfangreiches Material aus dem Schulportal oder Kultusministerium zurückgreifen können, das unter der Frage veröffentlicht wurde: Wie kann Schule gut mit den Kindern ins Gespräch kommen?

Lesen Sie auch: Schüler demonstrieren gegen den Krieg

Der Dorfplatz zeigt den Wunsch nach Frieden

In luftiger Höhe: Wolfram Nolte, Ortsbügermeister in Ramlingen-Ehlershausen und Baumkletterer, bringt die Friedenssymbole am Baum an. Quelle: privat

Als eine Folge dieser Fragen und Antworten, unter anderem auch aus dem Morgenkreis, entstanden dann die gelb-blauen Bilder, wie Axel Berndt, pensionierter Lehrer und Mini-Jobber an der Schule, sagt. Einige Kinder beklebten als sichtbares Zeichen die Fenster ihrer Klassenzimmer, um den Passanten zu signalisieren: Wir sind gegen den Krieg. „Einige von ihnen kommen aber auch aus Kriegsgebieten, sie sind besonders betroffen“, sagt Berndt. Es sei für sie schwierig auszuhalten, dass es jetzt einen Krieg gefühlt in der Nachbarschaft gebe. Daraus entwickelte sich die Idee, das etwas abgelegene Schulgelände zu verlassen und die Friedensbotschaft zentraler zu platzieren.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der Lindenbrink ist dafür besonders geeignet“, sagt Berndt. Dort wachse eine große Eiche, auf die Baumkletterer Wolfram Nolte – Ehemann der OGS-Betreuerin Sunna Nolte und Ortsbürgermeister von Ramlingen-Ehlershausen – stieg. In luftiger Höhe brachte er laminierte Peace-Zeichen und Friedenstauben an, die Kinder hängten die Symbole an einer Leine auf, die sie zwischen Bäumen spannten. „Die ersten Otzer haben den Dorfplatz jetzt schon genauer angeschaut“, hat Berndt beobachtet.