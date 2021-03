Burgdorf

Die Stadt Burgdorf müsse dringend umdenken und schleunigst in die Ausstattung von Teilen der Kindertagesstätten und Schulen mit mobilen Luftfiltern investieren. Das fordert der Parteivorstand der Grünen. Beide Lockdowns hätten offenbart, wie sehr Bildungschancen und ein für Kinder wichtiges Sozialgefüge eingeschränkt werden, wenn Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für lange Zeiträume geschlossen bleiben müssen.

„Wir Grünen wollen, dass Schulen und Kitas auch während der sich anbahnenden dritten Corona-Welle nach Möglichkeit für Unterricht und Notbetreuung geöffnet werden. In Burgdorfs Bildungseinrichtungen sind wir jedoch immer noch nicht überall ausreichend auf die sich derzeit wieder verschärfende Infektionslage vorbereitet“, meint Parteichef Jens Palandt, von Beruf Referatsleiter im Umweltministerium des Landes.

Kritik: Stadt Burgdorf hat wertvolle Zeit verloren

Der Grüne kritisiert, dass die Stadt wertvolle Zeit verloren habe. Tatsächlich waren Eltern der Kita Weststadt bereits im September vergangenen Jahres mit ihrer Forderung nach Luftreinigungsanlagen auf die Stadtverwaltung zugegangen, hatten sich aber bei Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) wiederholt einen Korb geholt. Amtsleiterin Nicole Raue hat inzwischen mit ihrem Team eine Drucksache erstellt, in der sie nach einem Prüfauftrag der Kommunalpolitiker die Erkenntnisse des Landesgesundheitsamts zusammenfasst. „Als Verwaltung setzen wir auf offizielle Empfehlungen“, sagt Raue. Diese sähen derzeit keinen Einsatz der mobilen Luftfilter vor.

„Sowohl das Landesgesundheitsamt als auch das Umweltbundesamt machen mit ihren Empfehlungen auf ein allgemein bestehendes Problem aufmerksam. Das richtige Lüftungsverhalten!“, heißt es in der Drucksache. Das gelte für Klassenzimmer wie Kita-Gruppenräume gleichermaßen, die inzwischen über CO2-Ampeln verfügten – mit denen wiederum könnten die Nutzer passgenaue Lüftungsintervalle erkennen und einsetzen. Gleichwohl teilt Raue in der Drucksache, über die Politiker im Ausschuss für Jugendhilfe und Familie am 8. März beraten, mit, dass sie weitere Bewertungen des Landesgesundheitsamts abwarten und den Gremien vorstellen werde.

„Die bisherigen Einzelmaßnahmen reichen nicht überall aus, sodass schnell Abhilfe auch mit dem ergänzenden Einsatz von mobilen Luftfiltern geschaffen werden muss“, lautet indes die Forderung von Palandt und seiner Co-Vorsitzenden Maria Leykum an Rat und Stadtverwaltung. Der Schutz der Kinder dürfe nicht am Geld scheitern, sagt Exratsfrau Leykum. Nur mit Luftfiltern könne die Stadt auch unter Pandemiebedingungen Bildung und Betreuung sicherstellen.

Von Antje Bismark und Joachim Dege