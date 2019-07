Burgdorf

Den Aufwind der Bündnisgrünen im Bund merkt auch der Burgdorfer Ortsverband: Er wuchs in den vergangenen Monaten um 13 auf nun 37 Mitglieder. Der Zuwachs freut den Grünen-Chef Fabian Heller: „Dabei haben wir noch nicht einmal aktiv geworben“, sagt er und fügt hinzu, die Altersspanne erstrecke sich von 20- bis über 40-Jährige, die sich nun in die Kommunalpolitik einmischen wollen.

„Die Leute haben Bock, sich zu beteiligen“, fasst er seine Erfahrung zusammen. Das gelte für allgemeine Themen aus der Bundes- und Landespolitik ebenso wie für kommunalpolitische Aufgaben, bei denen er die temporäre Fußgängerzone in der Marktstraße als vorrangig ansieht. Dass die lokalen Belange durchaus eine Rolle für die Mitgliedschaft spielen, lasse sich auch daran ablesen, dass fünf Neu-Grüne während des Wahlkampfs ums Bürgermeisteramt eingetreten seien. Für die Grünen kandidierte Sinja Münzberg, sie erreichte allerdings nicht die Stichwahl.

Von Anfang an erhielten die neuen Mitglieder die Chance, ihren Input abzugeben, sagt Heller. Sie nehmen an den Sitzungen der Partei teil, die an jene der Ratsfraktion gekoppelt seien. „Damit bekommen wir alle Informationen aus dem Rat, können dazu Stellung nehmen und unsere Vorstellungen einbringen“, beschreibt er das Vorgehen, das sich in den Jahren bewährt habe. Direkt nach der Sommerpause stehe die nächste Sitzung an, bei der eben das Thema Marktstraße erneut diskutiert werden soll.

Gut 11.000 Fahrzeuge passieren Tag für Tag die Einkaufsstraße, die die Grünen zumindest in den Sommermonaten als Fußgängerzone ausweisen lassen möchten. „Wir wollen die Straße dann in Zusammenarbeit mit den Vereinen beleben“, kündigt Heller an.

