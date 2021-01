Otze

Mit einer kleinen Fragerunde beginnt Jan Krause, Lehrer der Klasse 1/2a, an diesem Freitag die Zeugnisübergabe: Welches Mädchen hat in der zweiten Klasse seine Schüchternheit überwunden und zeigt jetzt sein großes Wissen im Unterricht? Und welcher Junge denkt inzwischen daran, sich an die Gesprächsregeln zu halten? Und warum ist das kleine Mädchen aus der ersten Klasse jetzt im zweiten Schuljahr die Klassensprecherin? Die Kinder erraten ihre Mitschüler ganz schnell – und die Vorgestellten dürfen sich bei Krause das Zeugnis abholen. Und eine kleine Süßigkeit.

Für jedes Kind findet der Lehrer lobende Worte. „Es ist schön zu sehen, dass du mehr Selbstvertrauen bekommst und in diesem Schuljahr so gewachsen bist“, gibt er Leon mit auf den Weg. Und Ben konzentriere sich inzwischen mehr auf den Unterrichtsstoff als noch vor einem Jahr, hat Krause beobachtet.. „Du findest jetzt den Mut, dich mehr zu melden“, sagt er zu Lona. Eines bekommt jeder der sechs Schüler: eine Runde Applaus.

Wie in der Grundschule Otze haben in dieser Woche landesweit die Jungen und Mädchen ihre Zeugnisse bekommen – wegen der Corona-Pandemie mit ganz unterschiedlichen Modellen. „Bei uns nehmen etwa 40 Schüler am Dienstanzlernen teil, vor allem in den oberen Jahrgängen“, sagt Schulleiterin Karen Lindner. In diesen Klassenstufen unterrichteten die Lehrer vormittags drei Stunden in der Schule, anschließend per Videokonferenz die Kinder im Homeschooling. In Otze erhielten die Dritt- und Viertklässler, die am Präsenzunterricht teilnehmen, die Zeugnisse in der Schule. Für die anderen öffneten die Lehrer die Tür und übergaben die Noten auf diesem Weg. In den drei Eingangsklassen für die Erst- und Zweitklässler nutzten Lehrer wie Krause den Unterricht für die Zeugnisübergabe.

