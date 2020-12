Ramlingen

Auch wenn das Weihnachtsfest wegen des Lockdowns ein deutlich anderes als gewohnt sein wird: An weihnachtlichem Schmuck mangelt es den Einwohnern in Ramlingen nicht. Der von der Dorfgemeinschaft vor der Kapelle an der Grünen Allee aufgestellte Weihnachtsbaum erstrahlt in adventlichem Glanz. Verdient gemacht haben sich darum die 93 Schüler der Waldschule Ramlingen-Ehlershausen. In allen Klassen wurden in der Vorweihnachtszeit fleißig Sterne und Engel gebastelt, die die Tanne nun zu einem echten Blickfang machen. Finanziert haben diese Bastelaktion wiederum die Mitglieder der Dorfgemeinschaft Ramlingen. Diese spendeten 150 Euro, damit die Schule das Material nicht aus dem eigenen Etat anschaffen musste.

Von Sandra Köhler