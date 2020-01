Burgdorf

„Es ist traurig, dass Gudrun Pausewang tot ist“, sagt Dorit Steenken, Leiterin der Gudrun-Pausewang-Schule in Burgdorfs Südstadt. Bis zum Schluss habe sie mit ihr in Briefkontakt gestanden, berichtet Steenken am Freitagnachmittag, wenige Stunden, nachdem Pausewangs Tod bekannt wurde. Als sie 2016 die Schulleitung übernommen habe, habe sie der Namensgeberin der Schule fast jeden Monat geschrieben, sagt Steenken. Pausewang wiederum hat sowohl ihr als auch den Schülern geschrieben. Zuletzt seien die Briefe jedoch zunehmend weniger geworden.

Gudrun Pausewang zu Besuch in Burgdorf

Gudrun Pausewang ist am Donnerstag im Alter von 91 Jahren in der Nähe von Bamberg, wo ihr Sohn lebt, gestorben. Pausewang ist vor allem bekannt für ihre Kinder- und Jugendbücher. So schrieb sie etwa „Die letzten Kinder von Schewenborn“ (1983) oder den Roman „Die Wolke“ (1987) über die Folgen eines fiktiven Atomreaktorunfalls. Die Burgdorfer Grundschule trägt seit 1996 den Namen der Schriftstellerin, die am Tag der Namensgebung und am 31. Mai 2002 Burgdorf und „ihre“ Schule besuchte.

Besonders gut angekommen sei bei der Schriftstellerin das Fotobuch über einen Gudrun-Pausewang-Projekttag, das die Schule ihr zum 90. Geburtstag am 3. März 2018 geschickt habe. „Es wäre das schönste Geschenk gewesen, das sie bekommen habe, hat sie uns geschrieben“, berichtet Steenken.

Projekttage zu Ehren der Namensgeberin

Der Projekttag, an dem sich die Grundschüler auf vielfältige Weise mit dem Leben und Schaffen Pausewangs beschäftigen, findet laut Steenken regelmäßig statt. „Die Schüler lesen aus ihren Büchern, spielen Szenen nach und basteln.“ 2020 war eigentlich kein Projekttag geplant. „Doch jetzt werden wir auf jeden Fall etwas machen. Die erste Idee ist, ihren Geburtstag am 3. März als Gedenktag zu begehen –zum Beispiel mit Lesestunden aus ihren Büchern“, sagt Steenken.

Lesen Sie auch

Die „Wolke“-Autorin Gudrun Pausewang ist tot

Von Anette Wulf-Dettmer