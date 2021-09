Otze

Das Rotlicht am Bahnübergang in Otze leuchtet auf, die Schranke senkt sich. Höchste Zeit für Joachim Wagner, das Dezibelmessgerät in Anschlag zu bringen. „96,3“, sagt der Ehlershäuser in Richtung seiner Mitstreiter, die über die Listen zur Erfassung der Daten gebeugt sind. „Subjektiv habe ich den lauter wahrgenommen. Aber dafür benutzen wir ja objektive Technik.“

Welcher Lärmbelastung sind die Anwohner der Bahnlinie in Otze ausgesetzt? Wie viele Stunden bleibt die Schranke täglich geschlossen? Diesen und weiteren Fragen ist die Bürgerinitiative Otze Schiene, kurz Bios, mit ihrer alljährlichen 24-Stunden-Messung von Dienstag auf Mittwoch am Otzer Bahnhof nachgegangen. Und auch wenn die Vorzeichen diesmal andere waren, aufgrund des auslaufenden Streiks der Lokführer-Gewerkschaft GDL, den Schienenbauarbeiten in Hannover und der Corona-Pandemie, änderte sich am Ergebnis laut Bios-Sprecher Arnim Goldbach nicht viel.

Schienenlärmschutzgesetz greift in Otze noch nicht

Was aber deutlich wurde: Von der geplanten Lärmreduzierung durch das Mitte Dezember 2020 in Kraft getretene Schienenlärmschutzgesetz (SchlärmschG), das das Fahren lauter Güterzüge auf dem deutschen Schienennetz verbietet, ist zumindest in Otze noch nichts zu merken.

Im Gegenteil: Der durchschnittliche Lärmpegel ist mit 90,2 Dezibel höher als bei der Messung 2020. Damals lag er bei 89 Dezibel. Absoluter Spitzenreiter im negativen Sinne war ein Güterzug mit 106,6 Dezibel. „Den habe ich zu Hause in einer Entfernung von 300 bis 400 Metern Luftlinie noch gehört, es war unglaublich“, sagt Goldbach. Noch gäbe es seines Wissens nach keine Sanktionen bei Nichteinhalten des Gesetzes. Das soll sich aber im kommenden Jahr ändern. Der Bios-Sprecher hofft, dass dann die erhoffte Besserung kommt.

Karl-Heinz Dralle (links) protokolliert die Überquerungen, Niklas Peisker die Lärmwerte und Schließzeiten der Schranke. Quelle: Sandra Köhler

Es fahren mehr Züge als im Vorjahr

Mit Spannung erwartet hatten die Mitglieder der Bürgerinitiative auch die Auswirkung des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL. „Es sind schon vermehrt Güterzüge der Deutschen Bahn vorbeigekommen“, sagte Niklas Peisker am frühen Dienstagnachmittag. „Der Pfropfen hat sich anscheinend schnell gelöst.“ Und tatsächlich zählten die Aktiven mit 212 Zügen insgesamt zehn mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der Güterzüge stieg an: von 127 auf 141. Bei den S-Bahnen waren es im Vergleich zwei weniger, nämlich 71 statt 73 in 2020.

Bei allen diesen Zugdurchfahrten blieb die Schranke insgesamt 5 Stunden und 36 Minuten geschlossen – elf Minuten länger als im Jahr zuvor. Statistisch blieb die Schranke pro Zug 1,35 Minuten geschlossen. Das bedeute für alle anderen Verkehrsteilnehmer schon eine deutliche Einschränkung, sagt Goldba. Zumal Kinder, die im Ort wohnen, zu einem überwiegenden Teil über die Gleise müssen, um Schule und Kindertagesstätte zu erreichen.

2424 Schienenüberquerungen in 24 Stunden

Innerhalb der Messzeit von 24 Stunden wurde die Gleise zudem 2424-mal überquert: 1832-mal von motorisierten Fahrzeugen, 224-mal von Fußgängern und 368-mal von Fahrradfahrern. Im Vorjahr waren es 2764 Überquerungen gewesen.

Diese Zahlen lassen die Bios weiterhin an der Forderung nach einem Tunnel als Ersatz für den Bahnübergang festhalten. Und für diesen sogenannten höhenungleichen Bahnübergang – auch für Ehlershausen – sehe es durchaus ganz gut aus, sagt der Bios-Sprecher. Denn mit der jüngsten Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes will der Bund Kommunen in solchen Fällen finanziell komplett entlasten.

Lichtblick für Otze?

Auch in Sachen Lärmschutz gebe es einen – wenn auch nicht allzu konkreten – Lichtblick für Otze. Und zwar mit der Absenkung der Höchstwerte, ab denen eine sogenannte Lärmsanierung beantragt werden kann. „Wir haben in Kürze ein Gespräch mit Staatsminister Hendrik Hoppenstedt. Dem werden wir die Werte unserer aktuellen Messung mit nach Berlin geben. Damit von dort aus Maßnahmen eingeleitet werden können, um die Einhaltung des Schienenlärmschutzgesetzes durchzusetzen“, kündigte Goldbach an.

Von Sandra Köhler