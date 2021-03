Burgdorf

Es wird auch in Burgdorf das zweite Osterfest in der Corona-Pandemie. Das zweite Ostern, an dem sich die Verwandtschaft nicht unbeschwert an der Tafel versammeln kann, um gemeinsam zu schmausen. Dürfen Burgdorfer zumindest darauf hoffen, an den Feiertagen den ersten Spargel auftischen zu können? Der Otzer Landwirt Carsten Lahmann zeigt sich zuversichtlich.

Folien-Spargel kann früher gestochen werden

„Dass es zu Ostern den ersten Spargel gibt, da bin ich mir ziemlich sicher. In welcher Menge und wie wir ihn verkaufen dürfen, dass weiß ich noch nicht“, sagt Carsten Lahmann mit Blick auf die Gesetzeslage wegen der Corona-Pandemie. Bei dem Landwirt aus Otze ist das Gemüse immer besonders schnell – unter anderem dank der Spargeltunnel mit mehreren Lagen Folie. Die haben Lahmann und seine Mitarbeiter nach den letzten stürmischen Tagen aufgestellt, allerdings nur auf einem kleinen Teil der Anbauflächen. Denn die zusätzliche Pflege hat ihren Preis.

Und den mag nicht jeder Verbraucher zahlen. So warten viele Feinschmecker, bis es Freilandspargel zu kaufen gibt. Den erwartet Anja Schrader aus Dachtmissen gegen Mitte, Ende April auf den heimischen Feldern. Tanja Lübbe aus Ahrbeck stimmt ihr zu. Erfahrungsgemäß um den 20. April, plus minus fünf Tage, sei es soweit. „Wir sind halt auf Mutter Natur angewiesen“, sagt Lübbe. Dafür werde sie mitunter belächelt: „Aber wir sind damit bisher ganz gut gefahren.“

Auch auf Meyer’s Hof in Otze werde es wohl noch bis Mitte April dauern, bis es den ersten Spargel zu kaufen gibt, sagt Marion Meyer voraus: „Es ist bisher einfach noch zu kalt. Bis Ostern wird das nichts werden.“ Meyer, Schrader und Lübbe wünschen sich vor allem eines: Viel Sonne, damit die Wärme den Spargel empor lockt.

Erntehelfer aus Polen reisen wieder an

Was den Einsatz ihrer Erntehelfer angeht, zeigen sich die Landwirte optimistisch. Schraders mussten im vergangenen Jahr umdisponieren, weil ihre Helfer aus Polen aus Sorge wegen der Pandemie kurzfristig abgesagt hatten. „Da haben wir uns mit Familie und Menschen aus unserem Umfeld beholfen – Schüler, Leute, die in Kurzarbeit waren“, sagt Anja Schrader. Deshalb konnte auch nur ein Teil der Spargelfelder abgeerntet werden. „Aber in diesem Jahr kommen sie“, ist sich Schrader sicher und deshalb auch erleichtert. Ganz so sicher ist sich Marion Meyer noch nicht: „Wir hoffen, dass alles gut geht und es klappt.“

Auch Lübbes Erntehelfer reisen aus Polen an. Sie erwartet keine Probleme. Im Gegenteil. „Im letzten Jahr mussten sie 14 Tage in Arbeitsquarantäne, durften zwar arbeiten, aber nicht einkaufen. Dieses Jahr sind es fünf Tage nach dem verpflichtenden Test zur Einreise. Polen ist ja Risikogebiet, deswegen muss der sein. Und dann wird erneut getestet.“ Auch sie freut sich, dass die bewährten Kräfte sie wieder unterstützen. Von denen wisse jeder, was er zu tun habe. Das sei eine gewaltige Erleichterung.

Bulgarien: Lahmann hoffen auf offene Grenzen

Nicht ganz so einfach sieht es bei Carsten Lahmann aus. Dessen Erntehelfer kommen aus Bulgarien. Die mussten im vergangenen Jahr auf eigene Kosten mit einem gecharterten Flugzeug eingeflogen werden, da der Bus Slowenien nicht durchqueren durfte. „Es kann dieses Jahr nur besser werden“, gibt sich der Landwirt optimistisch. Die ersten beiden Helfer seien bereits eingetroffen. Den Rest erwartet Lahmann in zwei Gruppen vor und nach Ostern – auf dem Landweg mit dem Bus.

Von Sandra Köhler