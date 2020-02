Frauen in schwierigen Lebenssituationen haben in Burgdorf jetzt eine Anlaufstelle: Johanna Pfizenmaier von der AWO-Frauenberatungsstelle berät ab sofort im Senioren- und Pflegestützpunkt an der Hannoverschen Neustadt. Denn die Zahl der Übergriffe auf Frauen steigt in der Region.