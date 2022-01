Burgdorf

Den Blick auf die Menschenrechte weltweit richten Emma, Lara, Ole, Anne und Line vom Gymnasium Burgdorf seit dem vergangenen Herbst unter einem ganz neuen Blickwinkel: Das Quintett beteiligte sich mit seinen Mitschülern am jährlichen Briefmarathon, den Amnesty International organisiert. Jeweils zehn Frauen und Männer, die wegen ihres Engagements für Menschenrechte oder Umweltschutz verfolgt, gefoltert oder inhaftiert wurden, erhalten so Unterstützung.

„Seit 2001 gibt es den Briefmarathon“, sagt Andreas Greulich von der hiesigen Amnesty-International-Gruppe (AI). Freiwillige auf der ganzen Welt hätten somit 200 Verfolgten zur Seite gestanden – mit Erfolg. „Für rund 100 Betroffene konnten wir damit einen Vorteil erreichen, indem sie freigelassen wurden oder zumindest eine Hafterleichterung bekamen“, sagt Greulich. Er hatte im vergangenen Jahr alle Schulen der Stadt angeschrieben und um Teilnahme gebeten, Politiklehrer Nabil El-Bathich und eine Kollegin griffen das Thema im Unterricht auf. Zudem konnte die AI-Gruppe eine Ausstellung zu den zehn ausgewählten Frauen und Männern im Forum vor der Aula zeigen.

„Menschenrechte sind für uns ja Normalität“

„Wenn ich in die Schule kam, dann standen öfter Jugendliche davor und schauten sich die Plakate an“, sagt Greulich, dessen vier Kinder einst am Gymnasium lernten. Einen Grund dafür sehe er vor allem darin, dass die zehn verfolgten Menschen noch sehr jung seien. Diesen Eindruck bestätigen auch die fünf Schüler. „Ich finde es erschreckend, dass beispielsweise Mikita aus Belarus in unserem Alter ist und bereits inhaftiert und misshandelt wurde“, sagt die 15-jährige Emma, die alle zehn Briefe mit ihrer Unterschrift versehen hat. „Mir tut nicht einer mehr leid als der andere“, fügt sie hinzu.

Lesen Sie auch Schulen erhalten schnelle Datenleitungen ins Internet

Umgang mit Homosexuellen, Verstoß gegen Menschenrechte, Einsatz für Unterdrückte: Bislang, sagt die 15-jährige Line, habe sie diese Themen eher aus den Nachrichten gekannt. „Denn eigentlich sind die Menschenrechte ja für uns Normalität, deshalb beschäftigen wir uns nicht intensiv damit“, sagt sie. Nun habe sie erfahren, dass es Menschen in Ländern wie Mexiko, Ägypten oder Nicaragua gebe, die ihr Leben opferten – oft für andere. „Davor habe ich großen Respekt, und ich würde mir, wäre ich an ihrer Stelle, auch eine Unterstützung von außen wie den Briefmarathon wünschen.“

Schüler wünschen sich ein Update über die Unterstützten

Viele Schülerinnen und Schüler hätten sich die Plakate angeschaut, auch wenn nicht jede oder jeder unterschrieben habe, sagt der 16-jährige Ole. Er finde es daher gut, dass die AI-Gruppe und sein Lehrer das Thema in die Schule getragen hätten – zumal viele, wie die 16-jährige Lara sagt, zuvor noch keinen Bezug zu Amnesty International und den Kampf für Menschenrechte gehabt hätten. „Letztlich haben wir dadurch nicht nur die Theorie im Unterricht gehört“, ergänzt Anne, die nach eigenen Angaben davon überrascht war, wie schnell Menschen, die für ihr Recht demonstrieren, in anderen Ländern verfolgt und verhaftet werden. Auch wenn vielleicht nicht jedes der Opfer vom Briefmarathon profitiere, so hoffe sie doch, dass alle über die Unterstützung informiert werden.

Lehrer El-Bathich betont, die Teilnahme am Briefmarathon sei freiwillig gewesen – das Gespräch im Unterricht hingegen verpflichtend. Ihn persönlich habe überrascht, dass auch jenseits der Schule die Aktion auf Resonanz gestoßen sei: „Mich haben Eltern angeschrieben, dass sie das mit ihrer Unterschrift unterstützen, das fand ich gut“, sagt er. Seine Schüler wünschen sich eine Fortsetzung zum Jahresende 2022, wobei Anne und Ole hoffen, dass dann mehr Lehrer und Schüler als bislang mitmachen. Line geht noch einen Schritt weiter: Sie wünsche sich ein Update, was aus den Verfolgten geworden sei und ob der Briefmarathon ihnen geholfen habe. „Ein solches Engagement muss man kontinuierlich betreiben, damit es Erfolg hat“, sagt sie.

Insgesamt 380 Unterschriften auf Papierbögen gebe es, sagt Greulich. Hinzu kämen jene, die digital unterzeichnet hätten. „Eigentlich sollten noch viel mehr den Mut finden, denn eine Unterschrift ist nicht schwierig, wenn man sich informiert hat“, sagt Anne und Lara spricht sich dafür aus, dass jeder Lehrer mit seinen Schülern über das Thema Menschenrechte sprechen sollte. „Sie müssen es den Kindern erklären, damit sie es verstehen“, sagt sie. Ob jemand wirklich einen Brief abschicke, sei ihm oder ihr selbst überlassen – aber zumindest das Interesse müsse geweckt werden.

Von Antje Bismark