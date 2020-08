Burgdorf

Das Gymnasium Burgdorf muss seit dem 7. August ohne seinen Schulleiter Michael Loske auskommen. Der 55 Jahre alte Pädagoge, der sich bereits Ende vergangenen Jahres auf eine Dezernentenstelle in der Landesschulbehörde beworben hatte, hat die Stelle nun bekommen. Während der Sommerferien erhielt er seine Abordnung in die Abteilung Hannover. Seine Versetzung ist nur noch eine Formsache. Sein Stellvertreter Malte Holthusen hat kommissarisch die Leitung des Gymnasiums übernommen.

Loske arbeitet bereits jetzt im Dezernat 3 der Landesschulbehörde in Hannover. Dort kümmert er sich eigenen Angaben zufolge um die Themen Inklusion und Hochbegabung. Als schulfachlicher Dezernent betreut er fortan 25 integrierte Gesamtschulen und Gymnasien, deren Schulleiter er berät.

Loske, der das Gymnasium Burgdorf sieben Jahre lang geleitet hatte, bezeichnet seine Zeit in Burgdorf im Rückblick als „ungemein lehrreich, spannend, aufregend und kreativ“. In seiner Zeit profilierte er die Schule; das Gymnasium erhielt etliche Zertifizierungen, unter anderem als Europa-Schule, MINT-freundliche Schule und sportfreundliche Schule. Auch das Jubiläum – die Schule feierte 2018 ihre Gründung vor 50 Jahren – fiel in seine Amtszeit. Loske wirkte in diesem Zusammenhang als eine Art Taufpate bei der Gründung eines Ehemaligenvereins, dem er seit wenigen Tagen selbst als Mitglied angehört.

„Man soll gehen, wenn es richtig gut läuft“, sagte Loske im März, als er seine Wechselabsicht verkündet hatte. Er hänge am Gymnasium Burgdorf und sei dort auch gern Schulleiter, betonte er. „Das erfüllt mein Leben.“ Die Gymnasiasten, deren Eltern und seine Lehrerkollegen bat er darum, seine Entscheidung nicht gegen Burgdorf gerichtet zu verstehen. Vielmehr habe er eine Entscheidung für sich selbst getroffen. Nach sieben Jahren am Berliner Ring suche er jetzt noch einmal eine neue berufliche Herausforderung.

Als „bittersten Moment meiner Berufstätigkeit“ bezeichnet Loske den Moment, als er Lehrerkollegen, Eltern und Schülern die Schulschließung wegen der Corona-Pandemie verkünden musste. In der Verarmung sozialer Kontakte sieht der Pädagoge eine große Gefahr. Um ihr zu begegnen, wachse den Schulen seiner Auffassung nach eine wichtige gesellschaftliche Funktion zu.

Das Gymnasium, wo sein Stellvertreter Malte Holthusen mit Unterstützung des fünfköpfigen Leitungsteams kommissarisch die Leitung übernommen hat, sieht Loske „sehr gut aufgestellt“. Erneute Zertifizierungen als Europa-Schule und als MINT-freundliche Schule stünden bevor. Das von ihm selbst angestoßene und von seiner Kollegin Wiebke Schwarzrock-Pittalis mitbetreute Projekt Kulturelles Lernen „mache ich weiter“, verspricht Loske. Dazu gehört das Sprachförderprojekt Wortreich, das Loske mit den Grundschulen in Burgdorf noch auf den Weg bringen will.

Die Landesschulbehörde will die Schulleiterstelle nach eigener Aussage bald möglichst ausschreiben. Loske will sich derweil vom Gymnasium und seinen Wegbegleitern in Politik, Wirtschaft, Sport und Behörden noch persönlich verabschieden. Ein Empfang ist für Freitag, 18. September, 12 Uhr, in der Schule am Berliner Ring geplant.

Von Joachim Dege