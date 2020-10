Burgdorf

Am Gymnasium Burgdorf gibt es einen weiteren Corona-Fall. Dieses Mal habe es einen Siebtklässler getroffen, berichtet Schulleiter Malte Holthusen. 37 Schüler aus anderthalb Klassen sowie einen Lehrer habe das Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt.

Auch in diesem neuen Fall sei es nicht in der Schule zur Ansteckung gekommen. Auch jetzt sei das Virus wie schon im Jahrgang elf und im Jahrgang sechs von außen in die Einrichtung hineingetragen worden, berichtet Holthusen. Weil die Hälfte der betroffenen Klasse mit einer weiteren siebten Klasse in einem Kurs gemeinsam Unterricht erhält, müsse auch deren Hälfte in Quarantäne gehen.

Laut Schulleitung sind die Schüler aus dem Jahrgang elf am Donnerstag in die Schule zurückgekehrt. Eine der beiden Quarantäneklassen im sechsten Jahrgang kehrt am Freitag zurück, die zweite sechste Klasse darf erst nach den Herbstferien wiederkommen.

Holthusen bestätigt die Darstellung eines Vaters, dass die vom Gesundheitsamt nach Hause geschickten Elftklässler nicht auf Corona getestet worden seien – trotz vorheriger Ankündigung. Auch habe die Quarantäneanordnung die Schüler erst einen Tag vor dem Ablauf der Schutzmaßnahme erreicht.

Gymnasiasten nicht von Amts wegen getestet

Der Überlastung des Gesundheitsamts geschuldet sei zudem der Umstand, dass auch die Sechstklässler nicht auf das Covid-19-Virus getestet worden sind. Die Schüler seien vielmehr aufgefordert worden, zum Hausarzt zu gehen und sich dort testen zu lassen. Dagegen hätten allerdings Burgdorfs niedergelassene Ärzte protestiert. Das Problem: Wer ohne Symptome zum Test geht, muss ihn selbst bezahlen.

In Burgdorf steigen derweil die Infektionszahlen an. Die Region Hannover meldet für Donnerstag 17 bestätigte Fälle, am Mittwoch waren es noch 14. Die Ratsfraktion der Freien Burgdorfs hat die Stadtverwaltung jetzt aufgefordert zu prüfen, ob mit dem Einsatz von Luftreinigern in Kitas und Schulen ein Infektionsschutz für Kinder und Mitarbeiter in den Einrichtungen sicherzustellen ist und ob dafür Geldmittel des Landes oder des Bundes zur Verfügung stehen.

Von Joachim Dege