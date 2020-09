Burgdorf

Am Gymnasium Burgdorf bleibt seit Dienstag eine elfte Klasse und eine Lehrerin vorsorglich zu Hause. Grund: Ein Schüler habe sich mit dem Corona-Virus angesteckt, bestätigt die Schulleitung auf Nachfrage.

Es ist der erste Corona-Fall an dieser Schule. Nach Darstellung des kommissarisch eingesetzten Schulleiters Malte Holthusen erfuhr man am Montag von dem positiv ausgefallenen Test. Ob es sich um eine Schülerin oder einen Schüler handelt, wollte der Pädagoge nicht sagen.

Der Schulleiter schickte nicht nur die betroffene Klasse nach Hause. Auch eine Lehrerin, die Kontakt zur Klasse hatte, muss ab sofort zu Hause bleiben. Diese Entscheidung fällte Holthusen zunächst „auf eigene Kappe“, wie er sagt, weil er das Gesundheitsamt der Region Hannover am Montag telefonisch nicht habe erreichen können. Auf zwei E-Mails, in denen der Schulleiter den Corona-Fall meldete, reagierte die Behörde erst am Dienstag. Eine Mitarbeiterin habe dann die Entscheidung bestätigt. Der Leiter der benachbarten Berufsbildenden Schulen (BBS), Reiner Behrend, machte eine ähnliche Erfahrung. Auch er konnte das mutmaßlich überlastete Gesundheitsamt nur schwer erreichen, als er einen Fall an der zur BBS gehörigen Handelslehranstalt hatte melden wollen.

21 Elftklässler erhalten ab sofort Onlineunterricht

Holthusen setzte nach eigenen Worten umgehend den Schulelternrat, das Lehrerkollegium sowie den elften Jahrgang über den Corona-Fall ins Bild. Für die betroffene Klasse gilt ab sofort das vom Kultusministerium festgelegte Szenario C. Es sieht vor, dass das Gesundheitsamt einzelne Klassen, Jahrgänge und Gebäudenutzer in Quarantäne schicken kann – bis hin zu Schließung der ganzen Schule. Die Schüler lernen ausschließlich zu Hause. Die Lehrkräfte leiten an und kommunizieren regelmäßig mit den Schülern. Im vorliegenden Fall kümmern sich elf Lehrer um die Organisation des Onlineunterrichts der 21 Elftklässler.

Die Schule sieht sich für Fälle wie den vorliegenden gut vorbereitet, hatte bereits ein Konzept für das Szenarien B (Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause) und C (Teilschließung) in der Schublade. Noch in dieser Woche will sich die Schulleitung mit dem Schulelternrat und der Schülervertretung zusammensetzen und das Konzept gemeinsam überarbeiten und modifizieren, kündigt Holthusen an.

Gymnasiasten besuchen verbotenerweise BBS-Caféteria

In der Schule gelten strenge Hygienemaßnahmen. Schulleiter Holthusen spricht von einem hohen Sicherheitsstandard. Auf allen Verkehrswegen im Gebäude gelte eine Maskenpflicht. Alle Räume würden ständig gereinigt und desinfiziert. Der Unterrichtsraum der Klasse mit dem Corona-Fall stehe zurzeit leer. Eine absolute Sicherheit aber gibt es nicht. „Die meisten Fälle werden von außen in die Schule hineingetragen“, sagt Holthusen.

Eine mögliche Ausbreitung des Infektionsgeschehens verursachen allerdings auch die Gymnasiasten selbst. Viele Schüler suchen regelmäßig die inzwischen geschlossene Cafeteria der benachbarten BBS auf. Das ist ihnen zwar untersagt, und seine Schule habe auch eine Aufsicht postiert, die das unterbinden soll. „Eine lückenlose Überwachung aber gibt es natürlich nicht“, sagt Holthusen.

Von Joachim Dege