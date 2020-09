Burgdorf

Wie man in den Wald hineinruft, so hallt es aus ihm heraus: Diese Volksweisheit hat der Pädagoge Michael Loske am Freitag am eigenen Leib erfahren. In einer fast zweistündigen, überaus emotionalen Abschiedsfeier überschütteten Schüler, Elternvertreter, Lehrerkollegen, der Bürgermeister und Kooperationspartner Loske mit Dank und Lob für die geleistete Arbeit in den zurückliegenden acht Jahren. Er habe als visionärer und mitreißender Gestalter tiefe Spuren hinterlassen in Burgdorfs Schullandschaft, lautete unisono das wertschätzende Urteil. Dabei sei es sein Markenzeichen gewesen, dass er jedem stets mit äußerster Wertschätzung begegnet sei.

„Ich hab’s für die Schülerinnenn und Schüler getan“

Das saß. Loske, der Anfang August als für Gesamtschulen und Gymnasien zuständiger Dezernent in die Landesschulbehörde gewechselt ist, konnte seine Rührung kaum verbergen, als er sich für die auf ihn gehaltenen Lobeshymnen und ein ganz auf seine Person zugeschriebenes Lied zur Melodie des Neue-Deutsche-Welle-Gassenhauers „Major Tom“ bedankte.

Er selbst sei kein einfacher Schüler gewesen, habe aufbegehrt gegen mangelnde Wertschätzung. Umso mehr sei es ihm ein Anliegen gewesen, in seinem Beruf Schule als offenen, lebhaften und von Wertschätzung geprägten Lernort zu gestalten. „Ich hab’s für die Schülerinnen und Schüler getan“, bekannte Loske vor geladenen Gästen in der Schulaula am Berliner Ring.

Ein neues Logo für das Gymnasium, die Rückeroberung des Grundschulneubaus als C-Trakt für die Oberstufe, profilgebende Zertifizierungen (unter anderem MINT, Sport, Europa, Berufswahlsiegel), der hartnäckige Kampf um Geldmittel aus dem Digitalpakt, das Nachhilfepartnerschaftsprojekt für Flüchtlingskinder, das Projekt kulturelle Bildung und zu Beginn der Corona-Pandemie eine aufregende Rückholaktion von Schülern und Lehrern aus Malaga seien nur einige der Verdienste, die sich Loske um das Gymnasium erworben habe, beschrieben Grußredner das Wirken des umtriebigen Pädagogen.

Alles das habe nur gelingen können, weil Loske sich nicht als Einzelkämpfer verstanden habe, sondern als Ideen- und Taktgeber vor allem andere habe machen lassen, beschrieb sein kommissarisch eingesetzter Nachfolger Malte Holthusen das Erfolgsrezept seines Exchefs. Loske habe Freiraum zur Entfaltung geschaffen, ohne groß reinzureden. Zudem habe er alle an Schule Beteiligten in Entscheidungsprozesse einbezogen und sich selbst nicht so wichtig genommen. „Sie haben die Schullandschaft in Burgdorf bereichert“, lobte Bürgermeister Armin Pollehn.

Gymnasium macht fit für ein gemeinsames Europa

Schuldezernentin Gabriela Fellmann übergibt dem kommissarisch eingesetzten Schulleiter Malte Holthusen die Urkunde zur erneuten Zertifizierung als Europaschule. Quelle: Joachim Dege

Schüler und Lehrer dankten es Loske mit zum Teil bewegenden Liedvorträgen und Filmeinspielern, bevor Schuldezernentin Gabriela Fellmann die Bühne betrat und der Schule für weitere fünf Jahre das Zertifikat Europaschule verlieh. Das Gymnasium habe noch unter Loskes Verantwortung einen besonders fundierten Antrag eingereicht. Schüleraustausche mit Einrichtungen in Ost- und Westeuropa, Fremdsprachenvermittlung, Angebote zur politischen Bildung und der interkulturelle Chor zeichneten die Schule aus und machten die Schüler fit für das Zusammenleben in einem gemeinsamen Euro.

Europawoche geplant

Im nächsten Jahr plant das Gymnasium nicht nur einen Europatag, sondern sogar eine ganze Europawoche mit zahlreichen Projekten und Workshops, kündigte Evelin Schulz als Europaschulbeauftragte des Gymnasiums an.

