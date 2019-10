Burgdorf

Die Neue Schauburg und die AboPlus-Aktion für HAZ und NP präsentieren am Mittwoch, 9. Oktober, um 20 Uhr den Film „ Fisherman’s friends“. Wer an der Kinokasse die AboPlus-Karte vorzeigt, bekommt zwei Euro Rabatt auf den Eintrittspreis.

Vor neun Jahren war das eine musikalische Sensation: Das Debütalbum des zehnköpfigen Shanty-Chors Fisherman’s Friends eroberte aus dem Stand die britischen Charts. Bis dahin waren die reifen Herren nur in Cornwall bekannt gewesen, wo sie – unterstützt von harten Getränken – Lieder schmetterten. Seitdem wird die Oldie-Gruppe gefeiert.

Wie es zu diesem wahren Märchen kam, erzählt Chris Foggin als warmherziges Feel-good-Movie. Ein paar hippe Typen aus der Londoner Musikbranche, darunter der Londoner Musikmanager Danny ( Daniel Mays), fallen in das idyllische Port Isaac ein und unangenehm auf. Sie halten die Einheimischen für Provinzdeppen und die singenden Seebären mit ihrem „Drunken Sailor“ für antiquiert. Allerdings hat Danny einen Auftrag zu erfüllen: Er soll die Fischer für seinen Chef unter Plattenvertrag nehmen. Prompt entdeckt er nicht nur das kommerzielle Potenzial der Sänger, sondern auch die Tochter des grimmigen Chorleiters ( James Purefoy). Das Werben Dannys um die Fischer wird für ihn zu einem Kampf um den Respekt der Männer, die Familie, Freundschaft und die Gemeinschaft über Ruhm und Reichtum stellen.

So oder so ähnlich soll sich die unglaubliche Geschichte ereignet haben – auch wenn die Lust am Fabulieren hier erkennbar dominiert. Die Wirklichkeit wird mit skurriler Situationskomik und anarchischem Witz aufgepeppt.

Von Isabel Becker