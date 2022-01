Ehlershausen/Ramlingen/Otze

Das hannoversche Telekommunikationsunternehmen HTP hat bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass es Ehlershausen, Ramlingen und Otze mit zukunftstauglichen Glasfaserleitungen versorgen will. Jetzt startet das Unternehmen seine Vermarktungsoffensive.

Den 4. März hat sich HTP als Frist gesetzt. Bis dahin will das Unternehmen in jedem der drei Dörfer mindestens 40 Prozent der Hausbesitzer davon überzeugen, sich einen Glasfaseranschluss ans Haus legen zu lassen. Den bekommen Hausbesitzer sogar kostenlos. Allerdings nur, wenn sie einen Datenvertrag mit HTP abschließen. Nur wenn das Unternehmen genügend Kunden findet, rechnet sich der Ausbau.

Erreicht HTP die anvisierte Quote, will der regionale Anbieter nach Fristende sofort mit den Vorbereitungen für den Ausbau beginnen, kündigt das Unternehmen an. Die Glasfaserleitungen ermöglichten Internetnutzern ein Surfen und Streamen mit bis zu 1000 Megabit pro Sekunde.

HTP kommt im Januar in jedes der drei Dörfer

Schon Ende der ersten Januarwoche strömen die Berater von HTP aus. Im Altenteilerhaus in Otze sowie im Landgasthof Voltmer in Ramlingen beantworten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von HTP Fragen interessierter Hausbesitzer, und zwar am Freitag, 7. Januar, von 13 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend, 8. Januar, von 10 bis 15 Uhr. Nach Ehlershausen kommt HTP erst Mitte Januar. Dort bietet das Unternehmen im Gasthaus Bähre von Montag, 17. Januar, bis Mittwoch, 19. Januar, jeweils von 14 bis 19 Uhr Beratungsgespräche zum Glasfaserausbau an.

Auch die Deutsche Telekom und der regionale Anbieter FNOH mit Sitz in Hänigsen haben angekündigt, dass sie in den Breitbandausbau in Burgdorf investieren wollen. Die Telekom will in einem ersten Schritt 1800 Haushalte in der Innenstadt und in Hülptingsen mit Glasfaserleitungen versorgen. Weitere Stadtteile sollen später folgen. FNOH, das Bestandskunden in Hülptingsen hat und in den Landkreisen Celle und Gifhorn Glasfaseranschlüsse anbietet, will ebenfalls in Burgdorf ins Geschäft kommen. Wo genau, das hat das Unternehmen bislang noch nicht kommuniziert.

Die Stadt Burgdorf hat sowohl mit der Telekom als auch mit FNOH Kooperationsverträge geschlossen und zugesagt, beide Unternehmen beim Netzausbau unterstützen zu wollen.

Von Joachim Dege