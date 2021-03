Burgdorf

Burgdorf verliert eine seiner ältesten Kneipen. Die Härke Stube an der Kleinen Bergstraße schließt Ende April nach 46 Jahren für immer. Wirtin Christiane Gölling, von ihren Gästen nur Chrissi genannt, macht nach 31 Jahren Schluss. Sie geht in den Ruhestand.

„Ich bin wirklich traurig. Ich hätte gerne noch weitergemacht“, bekennt Gölling. Gegen die fristgerechte Kündigung, die ihr der über der Kneipe wohnende Vermieter vergangenes Jahr schickte, ließ sich aber nichts machen, auch nicht mithilfe eines Rechtsanwalts. Inzwischen hat Gölling die bittere Pille geschluckt.

Dieser Tage dann sagte sie es nun ihren Kunden, darunter viele Stammgäste, für die die Kneipe eine Art zweite Heimat gewesen ist. Gölling drehte dazu in ihrer Wirtschaft ein Video und schickte es via Massengerdienst an sechs Empfänger, die es ihrerseits teilten. In Windeseile machte die Nachricht die Runde in der Stadt. Mit dem Ergebnis, dass nun ständig jemand vorbeikommt in der Kleinen Bergstraße und sich verabschieden will.

Wirtin: „Ich war jung. Kneipe war mein Leben“

Gölling, die ihr gesamtes Inventar einschließlich Tresen und Zapfhahn zum Verkauf anbietet, stammt aus der Hansestadt Wismar. Gleich nach dem Abitur ging die heute 65-Jährige in die Gastronomie, lernte erst das Kellnern, später das Hotel- und Gaststättenhandwerk von der Pike auf. „Ich war jung. Kneipe war mein Leben“, sagt sie über ihre Berufswahl, die sie heute wieder genauso treffen würde.

Dabei hatte ihre Mutter, die noch lebt, Höheres vor mit Gölling. Sie wollte, dass sie einmal Anwältin werden sollte. Die Geschwister sind Akademiker. Die Schwester ist Lehrerin, der Bruder Physiker, der sein Auskommen beim Flugzeugbauer Airbus gefunden hat.

Eine Anzeige zum Wirtswechsel: Christiane Gölling übernahm Anfang 1990 von ihrem Vorgänger Kurt Pirnstill, der die Kneipe 15 Jahre lang geführt hatte. Quelle: Joachim Dege

Am 17. Januar 1990 stürzte Gölling sich in Burgdorf in die Selbstständigkeit. Sie übernahm die Härke Stube vom knurrigen Kneipier Kurt Pirnstall, der sich nach 15 Jahren hinterm Tresen zur Ruhe setzte. Damals begann Göllings Arbeitstag morgens um 10 Uhr und endete irgendwann spät nach Mitternacht. Gölling liebte es, für ihre Gäste da zu sein. Besucher der Härke Stube spürten und schätzten das. „Sie war die beste Wirtin, hatte immer ein offenes Ohr und ein Lächeln im Gesicht“, bescheinigt ihr der längst zum Freund gewordene Stammgast Mike Saslona, der in diesen Tagen beim Ausräumen hilft.

Kein Zweifel: Gölling kann Kneipe. Sie strahlt Gastfreundschaft aus. Sie kredenzte keine Speisen. Bei ihr gab es nur Rauchen und Trinken. Die Sorgen und Nöte ihrer Gäste nahm sie wichtig. Auch dann, wenn sie sich nach Genuss von zu viel Stuben-Getränk, wie Gäste das Hausbier liebevoll nennen, schon mal mit schwerer Zunge Bahn brachen. Nicht wenige, die zu ihr kamen, sind ihr ans Herz gewachsen, bekennt die Wirtin. Viele Handwerker seien darunter, auch Polizisten, Stadtbedienstete und Juristen, Arbeitslose und Rentner: „Nicht um alle traure ich, um manchen aber weine ich“, sagt Gölling.

Nach 46 Jahren ist Schluss. Zum 1. April schließt die Härke Stube an der Kleinen Bergstraße für immer. Quelle: Joachim Dege

Schlägereien? Die habe es nie gegeben, weder im kupferfarben gehaltenen Gastraum, noch draußen auf der Kleinen Bergstraße, versichert Gölling. Einmal freilich habe es einen Toten gegeben, erinnert sie sich. Ein Gast sei vor dem Tresen aus heiterem Himmel umgekippt. Als Gölling ihm aufhelfen wollte, starb er in ihren Armen. Der Leichenbestatter musste ihn aus der Kneipe tragen.

Das Gastgewerbe war so sehr Göllings Ding, dass sie zwischenzeitlich drei Jahre lang parallel das Gasthaus Beim Doktor am Brandende übernahm. Als sie krank wurde, musste sie sich entscheiden. Ihre Wahl fiel auf „mein Baby“, wie sie die Härke Stube nennt. Die ist nun seit November wegen der Pandemie geschlossen. Göllings größter Wunsch ist es, sie noch ein einziges Mal öffnen zu dürfen – für ein zünftiges Abschiedsfest mit ihren Stammgästen.

Von denen radelt gerade ein Frührentner vor, klopft an die Tür, kommt mit Maske vorm Gesicht herein und nimmt die scheidende Wirtin spontan in die kräftigen Arme. Gölling steht etwas verloren wirkend inmitten ihrer Kneipenhabe. Bis Ende des Monats muss alles raus. Was sie nicht mehr verkaufen kann, kommt auf den Sperrmüll. An einigen der massiven Tische und Stühle kleben Zettel mit Namen darauf. Das Mobiliar haben sich Gäste gesichert – als Andenken an die Härke Stube, die nun nicht mehr ist.

Christiane Gölling versucht zurzeit, das Inventar ihrer Traditionskneipe zu verkaufen. Mancher Stammgast sichert sich ein Andenken. Quelle: Joachim Dege

Von Joachim Dege