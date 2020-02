Burgdorf

Häusliche Gewalt ist kein Einzelfall: 157 Übergriffe wurden im Jahr 2018 in Burgdorf angezeigt. „Das ist etwa jeden zweiten Tag eine“, sagt Uwe Bollbach, Präventionsbeauftragter der Polizeiinspektion Burgdorf. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher; 80 Prozent der Opfer sind Frauen. Einen Ort, an dem Betroffene Rat und Hilfe suchen können, gibt es nun auch direkt in Burgdorf: Die AWO-Frauenberatungsstelle Burgdorf, Lehrte, Sehnde, Uetze bietet ab sofort Beratungen im Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land, Hannoversche Neustadt 53, an.

Beratung ist auch anonym möglich

Dort können sich Frauen an jedem ersten, zweiten und dritten Dienstag und Donnerstag im Monat von 10 bis 15 Uhr sowie nach Vereinbarung Hilfe suchen. Termine können Betroffene unter der Telefonnummer (0 51 32) 32 34 34 vereinbaren. Johanna Pfizenmaier führt die Beratungen durch –vertraulich, kostenfrei – und auf Wunsch auch anonym. „Wer in das Haus geht, dem ist nicht anzusehen, warum er hierher kommt“, sagt Diana Jäger, stellvertretende Fachbereichsleitung bei der AWO. „Sie könnte ja auch zu den Stadtwerken wollen“, sagt Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU). Für ihn sei es „unabdingbar notwendig“, dass dieses Beratungsangebot nun auch in Burgdorf fest vertreten ist.

Knapp eine Million Euro jährlich lässt sich die Region Hannover den flächendeckenden Ausbau des Beratungsnetzes zusätzlich kosten; laut der Burgdorfer Gleichstellungsbeauftragten Petra Pape hatten sie und ihre Amtskolleginnen sich für eine einheitliche Förderung der Frauenberatungsstellen stark gemacht. Die Stadt Burgdorf kostet dieser Service 24.683 Euro nun jährlich; bisher waren es 4800 Euro. „Häusliche Gewalt findet hinter verschlossenen Türen statt“, sagt Pollehn und fügt hinzu: „Wenn Frauen den Mut fassen, sich an jemanden zu wenden, müssen sie hier Hilfe finden.“

Dieses Schild an der Tür des Büros kündet vom neuen Beratungsangebot in Burgdorf. Quelle: Sandra Köhler

„Auch bei Konflikten, Trennung, Scheidung und in schwierigen Lebenslagen können Frauen zu uns kommen“, sagt Brigitte Mende, Leiterin der Frauenberatung. „Gemeinsam mit ihnen sortieren wir ihre Probleme und gewichten sie. Die Frauen entscheiden dann selbst, welche Dinge sie angehen wollen.“ Eine Anlaufstelle in der Nähe sei wichtig. „Wenn Frauen in schwierigen Umständen stecken, kann die Fahrt in die nächste Stadt eine unüberwindliche Hürde darstellen“, sagt Mende. Beratung heißt übrigens nicht gleich Therapie: „Das könnten die Sozialarbeiterinnen auch gar nicht leisten. Aber sie vermitteln die Ansprechpartner“, sagt AWO-Fachbereichsleiterin Jäger.

Geplant: Prävention und Kooperationen

Geplant ist noch mehr, darunter Kooperationen mit dem Frauen- und Mütterzentrum und dem Nachbarschaftstreff. Dort sollen ebenfalls Sprechstunden angeboten werden. Ganz wichtig ist auch das Thema Prävention: Die solle – etwa in der Zusammenarbeit mit Schulen und der Erziehungsberatungsstelle – einen festen Platz bekommen, sagt Pape. Auch Vorträge soll es in Burgdorf geben. „Zumindest einen noch in diesem Jahr“, verspricht Mende. Weitere sollen folgen.

