Burgdorf

Das Schwimmerbecken füllt sich bereits mit Wasser, die neue Sandfilteranlage im Keller des Bades arbeitet bereits, und die Techniker erledigen letzte Programmierungen: Die Sanierung des Hallenbads in Burgdorf geht auf die Zielgerade. Am Montag, 18. November, öffnet die Einrichtung Am Nassen Berg zunächst für Schulen und Vereine, am Dienstag, 19. November, 6 Uhr, beginnt dann wieder das öffentliche Schwimmen.

„Noch fehlt das Geländer am Einer und am Dreier“, sagt Betriebsleiter Ralf Beer bei einem Rundgang durchs Bad. Bei den bisherigen Handläufen seien die Abstände zwischen den Stäben zu groß gewesen, deshalb gebe es nun neue, die der DIN-Norm entsprächen. Sonst aber stehen die Zeichen im Bad schon auf die Eröffnung nach der mehrmonatigen Sanierung. Dabei erneuerten Arbeiter unter anderem den Brunnenkopf rund um das 25-Meter-Becken mit einer neuen Abschlusskante, einer tieferen Überlaufrinne für das Schwallwasser und einer neuen Abdeckung.

Die neue Filteranlage entspricht den aktuellen gesetzlichen Vorgaben – im Gegensatz zum Vorgänger-Modell. Quelle: Antje Bismark

Neue Sandfilteranlage für das Schwallwasser

Die Badegäste sehen nur diese Ergebnisse der Sanierung, der größte Teil indes verbirgt sich im Keller. Dort haben Fachfirmen das Becken erneuert, in welches das Wasser aus dem Überlauf fließt. Sie haben die alte Filteranlage herausgebrochen, ein komplett neues Rohrsystem und ein neues Filterbecken mit einem Fassungsvermögen von 15,7 Kubikmeter installiert, in dem das Wasser aus dem Überlaufbecken nun mit Sand gefiltert wird. Von dort gelangt das Wasser wieder zurück ins Becken. „Das funktioniert künftig ohne Druck, sondern läuft permanent“, sagt Beer, nach dessen Angaben das Gesundheitsamt die alte Anlage moniert hatte.

Eigentlich sollte das Bad bereits Mitte September wieder öffnen, die Arbeiten verzögerten sich allerdings, weil eine Förderzusage zu spät kam und weil eine Fachfirma unerwartet entdeckten Asbest noch beseitigen musste. Deshalb öffnete das Freibad bis 28. Oktober, seitdem gilt für Schwimmer eine Zwangspause. Etwa 1,55 Millionen Euro investieren die Wirtschaftsbetriebe als städtische Tochter in neue Technik, darunter ein neues Blockheizkraftwerk, eine moderne Beckenfilternanlage für das Baby-, Plansch- und Rutschbecken und Brandschutz im Umkleidebereich.

So bedankt sich das Bad-Team für die Geduld der Schwimmer

Das Team des Hallenfreibads will die Burgdorfer mit kleinen Vergünstigungen dafür entschädigen, dass sie einige Wochen auf das Schwimmen verzichten mussten. So können Besucher von Freitag, 22. November, bis Sonntag, 24. November, ihre Wertkarten zu vergünstigten Preisen kaufen. Am Sonnabend, 23. November, zahlt jeder Badegast nur 2 Euro. Außerdem steht von 12 bis 16.30 Uhr der Kinderspieltag mit Holly auf dem Programm, die Mitarbeiter laden zudem zu Bastelaktionen ein. Zusätzlich bereiten sie ein Schätzspiel und ein Glücksrad vor, bei dem die Teilnehmer unter anderem Wert- und Freikarten gewinnen können. Betriebsleiter Beer weist schon jetzt darauf hin, dass das Bad und die Sauna wegen der Vereinsmeisterschaften der TSV-Schwimmer am Sonntag, 24. November, bereits um 13 Uhr schließen.

Lesen Sie auch

Betriebsleiter Ralf Beer ist zufrieden: Arbeiten haben die Installation der neuen Wassertechnik abgeschlossen. Quelle: Antje Bismark

Von Antje Bismark