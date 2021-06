Otze

Bei zwei der vier Ende April auf einer Koppel im Otzer Bruch völlig abgemagert entdeckten Pferde liegt nach Einschätzung von Amtstierärzten ein strafbares Vergehen nach dem Tierschutzgesetz vor. Zu diesem Ergebnis kommt der Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen der Regionsverwaltung nach umfangreichen Untersuchungen. Die Region habe den Fall deshalb an die zuständige Staatsanwaltschaft Hildesheim abgegeben, teilte eine Behördensprecherin jetzt auf Nachfrage mit.

Eine Pferdewirtschaftsmeisterin hatte die vier Pferde zufällig beim Ausritt auf der Koppel in der Feldmark unweit der Ortschaft Otze entdeckt und umgehend Veterinäramt und Polizei informiert. Zur Beweissicherung fertigte die Frau Fotos mit ihrem Handy an und stellte diese den Behörden zur Verfügung. Als Amtstierärzte und Polizisten sich noch am selben Tag auf der Koppel einfanden, um sich ein Bild zu machen, hatten die Halter die Tiere bereits fortgeschafft. Die Halter konnten aber ermittelt werden. Bei ihnen soll es sich nach Informationen dieser Zeitung um einen Hoferben aus Otze sowie um den Betreiber eines großen Pferdehof im gleichen Dorf handeln.

Amtstierärzte: Zwei Pferde in sehr schlechtem Zustand

Alle vier Pferde, von denen eines mittlerweile eingeschläfert ist, seien eingehend untersucht worden, teilt die Regionsverwaltung mit „Die Ergebnisse zeigen, dass der Allgemeinzustand bei zwei der untersuchten Pferde insgesamt sehr schlecht war, der Allgemeinzustand der anderen beiden untersuchten Tiere war dagegen etwas besser.“ Das eingeschläferte Tier sei obduziert worden.

Weil der Verdacht bestehe, dass in mindestens zwei Fällen eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz vorliegt, habe das Veterinäramt die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet. Nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes begeht eine Straftat, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder ihm aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt. Dafür sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Möglich ist zudem ein Tierhalteverbot.

Von Joachim Dege