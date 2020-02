Burgdorf

Früh übt sich, was ein Meister werden will. Mit einem Hammer bearbeitet der neun Jahre alte Tom beim zweiten Burgdorfer Informationstag „Was Kids bewegt“ eine Schieferplatte. Am Ende hat Tom aus der Platte ein Herz geformt, das er mit nach Hause nehmen darf. Berufsorientierung war am Sonnabend ein Schwerpunkt des Familientags im Burgdorfer StadtHaus und im Saal des JohnnyB.

„Uns begegnen immer mehr Jugendliche, die nicht wissen, was sie später im Leben machen wollen“, berichtete Stefanie Lallemand, die den Infotag mit Elena Lössing-Lardin organisiert hatte. Deshalb hätten sie das Thema Berufsorientierung bei ihrem zweiten Familientag „Was Kids bewegt“ aufgegriffen. Die Betriebe – 13 an der Zahl – kamen gern, um zu zeigen, wie attraktiv die vielfältigen Berufe im Handwerk sind.

Das konnten die jungen Besucher gleich an Ort und Stelle ausprobieren: Mehrere Firmen boten Mitmachaktionen an. „Wir wollen junge Menschen für das Handwerk begeistern“, sagte die Burgdorfer Dachdeckermeisterin Jaqueline Gerschler. Im Dachdeckerhandwerk blieben viele Lehrstellen unbesetzt. Um Nachwuchs zu gewinnen, hätten ihre Firma und der Landesinnungsverband der Dachdecker bei dem Informationstag einen Stand aufgebaut, sagte Gerschler.

Mitarbeitermangel im Garten- und Landschaftsbau

„Wir haben einen akuten Mitarbeitermangel“, klagte auch Sascha Winkler, Inhaber des gleichnamigen Garten- und Landschaftsbaubetriebs. Fast alle Jugendlichen wollten in einer Bank oder in einer Versicherung arbeiten.

„Wir haben drei Auszubildende mitgebracht. Sie führen vor, wie man eine Kalksandsteinwand mauert, und zeigen, dass Mauern nichts mit Dreck zu tun hat“, sagte Josh Mohwinkel, Mitarbeiter des Bauunternehmens Gordon Pasemann. Viele Jugendliche dächten, dass man im Baugewerbe wenig Geld bekomme. „Dabei ist das Gegenteil der Fall. Ein gelernter Maurer kann durchaus 3000 bis 3500 Euro im Monat verdienen“, betonte Mohwinkel.

Fehlerdiagnose mit dem Laptop

„Uns geht es darum, den künftigen Auszubildenden zu zeigen, was der Beruf des Land- und Baumaschinenmechatronikers beinhaltet“, sagte Karl-Heinz Harms, Werkstattleiter der Raiffeisen-Warengenossenschaft Osthannover. Kenntnisse in den Bereichen Elektronik, satellitengestützte Spurführungssysteme, Motorentechnik und Hydraulik seien gefragt. Die Fehlerdiagnose mache man mit einem Laptop und Spezialmessgeräten. „Die Hälfte unserer Arbeitszeit verbringen wir am PC“, fügte Harms hinzu.

Nach Ansicht Anika Lilienthal, die mit ihrem Nachwuchs da war, sollten sich Kinder schon früh über Ausbildungsmöglichkeiten informieren. „Mit meinem ältesten Sohn, der in der fünften Klasse ist, war ich schon auf mehreren Ausbildungsmessen.“ Dem pflichtete Besucher Peter Schultz bei: „Wir sind in erster Linie wegen der Berufsorientierung gekommen, um meinem zwölf Jahre alten Sohn zu zeigen, welche Ausbildungsberufe es gibt und welche Schulabschlüsse man dafür benötigt.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller