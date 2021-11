Burgdorf

Wenn der 14-jährige Fabian kickt, dann in der Freizeit auf dem Bolzplatz oder in der Schule – und dort kann er wie alle anderen IGS-Schüler ab sofort im Sportunterricht zehn neue Fußbälle nutzen, die Hannover 96 und der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) spendiert haben. Gut 30.000 Euro investiert das Nahverkehrsunternehmen in die Aktion „Zusammen durchstarten“. Insgesamt gehen 1896 Bälle an Vereine und Schulen, wie GVH-Sprecher Tolga Otkun sagt.

Neun Schulen in Burgdorf bekommen neue Fußbälle

Neben der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule erhalten in Burgdorf auch die Astrid-Lingren-Grundschule, die Gudrun-Pausewang-Grundschule, die Grundschule Otze, die Waldschule, die Grundschule Burgdorf, das Gymnasium, die Prinzhornschule und die Schule am Wasserwerk je zehn Fußbälle.

„Die Kinder müssen nach der Pandemie-Pause langsam wieder in Bewegung kommen“, sagt Michael Tarnat, Sportlicher Leiter der 96-Nachwuchsakademie. Sie hätten in den vergangenen Monaten viel Zeit an Konsolen verbracht, nun wollten 96 und der GVH wieder den Spaß am Fußballspiel wecken.

„Zusammen durchstarten“ überzeugt GVH

Mit der von Aufsichtsratsmitglied Bastian Hellberg entwickelten Idee überzeugte der Sportverein auch den GVH. „Auch wir sehen die Folgen der Pandemie“, sagt Ulf Mattern, Koordinator der Geschäftsstelle, „weil uns die Fahrgäste fehlen, wenn die Schüler im Homeschooling sind und die Erwachsenen im Homeoffice.“

Nehmen die Bälle in Empfang: Heiko Blumenstein (von links), Leiter der Astrid-Lindgren-Grundschule, Dorit Steenken, Leiterin der Gudrun-Pausewang-Grundschule, Lars Wyrwoll vom Gymnasium, Judith Seehausen, Leiterin der Prinzhornschule, der 14-jährige IGS-Schüler Fabian, Johanna Holländer von der Waldschule, Roland Mierswa von der Schule am Wasserwerk sowie Paul Kuhn und Sven Marks von der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule. Quelle: Antje Bismark

Drei unterschiedliche Ballgrößen

Ob Grund- oder weiterführende Schule: Alle hätten großen Bedarf an guten Fußbällen, wie Heiko Blumenstein, Leiter der Astrid-Lindgren-Grundschule sagt. Zusammen mit Dorit Steenken von der Gudrun-Pausewang-Grundschule und den übrigen Kollegen, die zur Übergabe gekommen waren kündigte er an, dass die alten „Pillen“ im Sportunterricht durch die hochwertigen Bälle ersetzt werden. Dabei achtet der Fußball-Zweitligist auf die Schulform: Die Bälle gibt es in drei unterschiedlichen Größen.

„Hannover 96 ist bei den Schülern ein Motivator“, bestätigt Lars Wyrwoll vom Gymnasium – das Logo des Profi-Vereins ziert jeden der zehn Bälle. Auf einem weiteren Ball haben für jede Schule zudem alle Profis unterschrieben, wie auch IGS-Schüler Fabian zufrieden feststellte.

Den 14-Jährigen, der derzeit ein Praktikum bei Blumenstein und seinem Kollegium von der Astrid-Lindgren-Grundschule absolviert, überraschte der Termin mit den 96- und GVH-Akteuren. Aber er stützt die Aussagen der Pädagogen, denn er trägt, passend für diesen Tag, ein 96-Shirt. „Das finde ich gut und habe es oft im Sport an“, sagt der Burgdorfer.

Von Antje Bismark