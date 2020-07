Ehlershausen

Ob kurze Geschichten auf einzelnen Blättern, zusammengebastelt zu einem kleinen Buch, ob Briefe an ihren imaginären Schutzengel: Seit sie denken kann, schreibt Coleen Hoppe aus Ehlershausen gern. Nun hat die 16-Jährige ihr erstes eigenes Buch veröffentlicht. Ihr Fantasy-Jugendroman „Afenjas Elemente“ gibt es seit ein paar Tagen in mehreren Burgdorfer Buchläden.

Und darum geht es in dem Buch: Die fünf Jugendlichen Lena, Emma, Kylie, Chris und Jack lernen sich auf der Zaubererschule Afenja kennen. Jeder von ihnen ist im Besitz einer bedeutungsvollen Kette, deren Anhänger fünf Elemente symbolisieren: Feuer, Wasser, Natur, Wind und Eis. Dem Besitzer der Kette verleihen die Amulette die Macht, das jeweilige Element zu beherrschen. Auf der Zaubererschule sollen die Mädchen und Jungen lernen, ihre Zauberkraft zu perfektionieren. Doch ihr Leben ist in Gefahr, denn ein böser Magier strebt die Weltherrschaft an. Dafür braucht er alle fünf Ketten.

Coleen begann mit dem Schreiben in Malaysia

Die Geschichte, die ein wenig an Joanne K. Rowlings Welterfolg „ Harry Potter“ erinnert, reifte seit Langem in Coleen. „Bevor ich mit dem Schreiben anfing, stand bereits das Handlungsgerüst“, sagt die Gymnasiastin. Anfang des Jahres 2017 begann sie mit dem Schreiben. „Damals lebte ich mit meiner Familie in Malaysia“, sagt Coleen. Während ihre Eltern arbeiteten, besuchte sie zusammen mit ihrer drei Jahre jüngeren Schwester dort die deutsche Schule.

„Das war eine ganz tolle Erfahrung“, erzählt Coleen mit leuchtenden Augen. Das Zusammenleben mit Menschen aus vielen Nationen, das feucht-heiße Klima, die täglichen Regengüsse am Abend – das alles faszinierte sie sehr. Die Anpassung an die Verhaltensregeln in dem muslimischen Land fiel Coleen leicht. In der Schule trug sie wie alle anderen Schülerinnen auch lange Hosen. „Ich nahm sogar immer noch einen warmen Pullover mit, weil die Klimaanlage so kühl war“, sagt sie.

Eine Grafikerin gestaltet das Cover

An den Wochenenden und in den Ferien setzte sie sich bereits morgens an den Laptop und schrieb an ihrem Roman. Manchmal feilte sie auch nach dem Schulunterricht an der Geschichte. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland stellte Coleen die erste Version zu Ende. Das war im Oktober vergangenen Jahres. Ihre Mutter las den Entwurf und ließ einen Journalisten aus dem Bekanntenkreis den Text noch einmal sprachlich prüfen. Eine Grafikerin gestaltete das Buchcover. „Die Corona-Zeit nutzte ich, um dem Ganzen den letzten Schliff zu geben“, schildert Coleen.

Die Familie entschied sich dazu, das Buch im Selbstverlag zu publizieren. Einige Hundert Euro kosteten der Druck und die Anmeldung im Buchhandel. Der Verlag vergab eine ISBN-Nummer und legte den Verkaufspreis fest. „Das war schon ein toller Moment, als das Paket mit den Büchern geliefert wurde und ich zum ersten Mal ein Exemplar in den Händen hielt“, sagt die 16-Jährige. Im Familien- und Freundeskreis habe ihr Buch bereits großen Anklang gefunden, erzählt Coleen stolz. „Vor allem der Schluss ist sehr überraschend für den Leser.“ Er bietet, so die Jungautorin, sogar die Möglichkeit einer Fortsetzung.

Coleen Hoppe : „Liebe und Action gehören in ein gutes Buch“

Inspiriert wurde die angehende Elftklässlerin durch die Fantasyromane, die sie selbst gern liest. „Eragon“ und die „ Tribute von Panem“-Saga gehören zu ihren Lieblingsbüchern. Auch die Trilogie „Save me“, „Save you“, „Save us“ hat es ihr angetan. „Liebe und Action gehören für mich in ein gutes Buch“, sagt sie. Doch nicht nur Lesen und Schreiben sind Coleens Hobbies. Auch Skifahren, Laufen, Tauchen und Leichtathletik machen der 16-Jährigen viel Spaß.

Ob sie das Schreiben einmal zu ihrem Beruf macht, kann Coleen noch nicht sagen. Zu sehr schlägt ihr Herz für den Sport. „Sportmedizin war lange Zeit mein Berufswunsch“, sagt sie. „Doch inzwischen kann ich mir auch Sportjournalismus als Beruf vorstellen.“ Das wäre dann die perfekte Mischung aus beiden Leidenschaften – dem Sport und dem Schreiben.

