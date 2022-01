Ein erfolgreiches Familienunternehmen in der Stadt halten oder dem Umwelt- und Naturschutz den Vorrang einräumen? Mit dieser Frage müssen sich Burgdorfs Politiker befassen.

Unternehmen Hartmann Valves will im Landschaftsschutzgebiet erweitern

Burgdorf - Unternehmen Hartmann Valves will im Landschaftsschutzgebiet erweitern

Burgdorf - Unternehmen Hartmann Valves will im Landschaftsschutzgebiet erweitern