Heeßel

Ein Wohmobil der Marke Fiat Ducato haben Unbekannte am Ostersonntag in der Zeit zwischen 16 und 21 Uhr in Heeßel gestohlen. Der 38 Jahre alte Halter hatte den Wagen am Moormühlenweg abgestellt, wie ein Polizeisprecher sagte. Seinen Angaben zufolge besitzt das Fahrzeug mit dem Baujahr 1992 einen Alkoven-Aufbau der Marke Hymer in beige mit braunen Streifen an der Seite. Auffällig sind zwei Aufkleber „Wurster Nordseeküste“ und „Ostfriesland – Friesische Freiheit“ auf dem Heck. Die Ermittler geben den Wert des Autos mit 12.500 Euro an.

Der Halter hatte den Diebstahl des Wohnmobils mit dem amtlichen Kennzeichen H-LH 8219 in sozialen Netzwerken gepostet und um Hinweise gebeten. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sollten sich bei der Polizei Burgdorf unter Telefon (05136) 88614115 oder bei der Onlinewache melden.

Von Antje Bismark