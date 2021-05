Heeßel

Die aktuellen Corona-Infektionszahlen in der Region Hannover machen es dem Sport schwer. Training in der Halle und draußen ist zurzeit möglich. Beim Heesseler SV müssen die Mitglieder dennoch nicht auf ihren Sport verzichten. Der Verein bietet Kurse an, bei denen die Teilnehmer über Internet von zu Hause mitmachen können.

Im vergangenen November hat der Verein mit einem Zumba-Kurs ein erstes Online-Angebot ausprobiert, berichtet die stellvertretenden Vorsitzende Birgit Wilz. Nachdem sich das etabliert hatte, kamen Anfang des Jahres neue Kurse dazu. Mittlerweile unterrichten vier Übungsleiterinnen abends unter der Woche drei weitere Fitnesskurse für Erwachsene und nachmittags einen für Kinder – alles über die Videokonferenzplattform Zoom. Montags gibt es Pilates, dienstags ist Yoga sowie Body und Style dran, donnerstags dann Zumba.

Wer einmal reinschnuppern will, muss sich bei der jeweiligen Trainerin vorher anmelden. Die Kontaktinformationen finden sich auf der Internetseite des Vereins. Im Augenblick beteiligten sich ausschließlich Vereinsmitglieder, die die Kurse noch aus der Halle kannten, sagt Wilz. Die Angebote würden sehr gut angenommen.

Auch Fünfjährige machen mit beim Online-Sport

Wilz unterrichtet die Kinderturngruppe. In der Halle hieß die Gruppe „Ballkids“, doch in den eigenen Wohnzimmern sollten die Kinder besser ohne Ball spielen, rät die 52-Jährige. Die studierte Biologin ist seit 17 Jahren als Übungsleiterin im Heesseler Sportverein aktiv. Der Kinderkurs, den sie betreut, ist immer für Überraschungen gut. „Jedes Mal ist anders“, sagt Wilz.

Zumba-Trainerin Meike Brünker (oben rechts) unterrichtet seit vergangenem November übers Internet. Quelle: SV Heeßel

Manche der Vorschulkinder hätten bisweilen gar keine Lust, sich vor den Rechner zu setzen. Deshalb schwanke die Teilnehmerzahl, berichtet Wilz. Zwischen vier und acht kämen für gewöhnlich in den Online-Kurs. „Ein kleiner Junge hat aber auch zwischendurch mal Tschüss gesagt und einfach den Laptop zugeklappt.“ Der Kurs dauere mit Rücksicht auf die Konzentrationsfähigkeit der Kinder höchstens 45 Minuten.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wilz legt es darauf an, dass sich die Kinder in der Wohnung möglichst viel bewegen. Dazu lässt sie sich allerhand einfallen. Mal schickt sie sie los, nach einem Gegenstand suchen, etwa nach einem Handtuch. Dann lässt sie die Kinder unter die Tische kriechen und über Stühle klettern. Auch Aufgaben, die eine bessere Körperkoordination bewirken sollen, sind dabei. Zum Schluss steht noch immer Entspannung auf dem Programm. „So sollen sie nach der Bewegung wieder zur Ruhe kommen“, nennt Wirz den Grund.

Trainerin versorgt Kursmitglieder mit Sportvideos

Die mehr als 1400 Vereinsmitglieder haben neben den Livestream-Angeboten weitere Möglichkeiten, mit ihrem Verein in Kontakt zu bleiben. So versorgt eine Trainerin die Teilnehmenden ihrer Gesundheitskurse per WhatsApp täglich mit Sportvideos. Auf der Internetseite des Vereins gibt es weitere Videos zum Nachmachen, etwa zum orientalischen Tanz. Sie sind allerdings nur registrierten Mitgliedern zugänglich.

Von Cristina Marina