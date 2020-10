Heeßel

Der Friedhof in Heeßel scheint in keinem guten Zustand zu sein. In einer Bürgerversammlung in der vergangenen Woche beklagten Einwohner des Ortsteils im Westen der Kernstadt, dass sich die letzte Ruhestätte in einem nachgerade verwahrlosen Zustand befinde. „Auf diesem Friedhof möchte ich nicht mal tot überm Zaun hängen“, formuliert Katrin Bittner drastisch in einem an ihre Mitbürger im Dorf und an Ortsvorsteher Heiko Reißer adressierten Schreiben.

Dabei ist der Zaun des Friedhofs noch am wenigsten der Stein des Anstoßes. Die Stadt lässt ihn gerade erneuern, wie Reißer berichtet. Der Ortsvorsteher hat die in der Bürgerversammlung geäußerten Klagen der Dorfbewohner zum Anlass genommen, mit der Stadtverwaltung Kontakt aufzunehmen und um ein Gespräch zu bitten. Am Donnerstag um 16.30 Uhr will die für die Grünflächen in der Stadt zuständige Tiefbauamtsmitarbeiterin Stephanie Riessler sich mit Reißer, Bittner und weiteren Heeßelern auf dem Friedhof treffen, um über die Zustände dort zu sprechen und Möglichkeiten für Verbesserungen auszuloten.

„ Friedhof ist extrem auf dem absteigenden Ast“

Die Kritikpunkte beschreibt Bittner in ihrem Beschwerdebrief so: Viele Heeßeler kämen mehrmals in der Woche morgens und abends zum Gießen. Der Friedhof sei eine Art Dorftreffpunkt. Einen Platz zum Klönen aber gebe es dort nicht, weshalb der Notar und Rechtsanwalt Rüdiger Zach das Aufstellen einer Bank angeregt hat. Bittner schwebt die Anlage eines bepflanzten Rondells mit zwei Bänken vor.

Derweil herrscht Tristesse. „Im Sommer macht der Friedhof einen verwahrlosten Eindruck“, kritisiert Bittner und weiß sich darin einig mit der im Dorf alteingesessenen Annette Blickslager. Drei Angehörige von Blickslager – Großmutter, Vater und Sohn – liegen auf dem Gottesacker begraben. „Es herrscht dringend Handlungsbedarf. Der Friedhof ist extrem auf dem absteigenden Ast.“

Hinter der Kapelle seien Bäume und Hecken Fehlanzeige, listen Bittner und Blickslager auf. Im vorderen Bereich des Friedhofs klafften große Lücken zwischen den Grabstellen. Dort hat das Unkraut bis in Hüfthöhe freie Bahn. Alte Gräber würden eingeebnet und Grabsteine, die Dorfgeschichte erzählten, rigoros entfernt. Bäume und Sträucher, die dort gewachsen seien, rissen die Stadtgärtner einfach heraus. „Das schadet der Natur und sieht hässlich aus“, so Bittner.

Alte Grabsteine sollen auf Friedhof verbleiben

Derweil meckern die Kritiker der Friedhofsverwaltung aber nicht nur. In das Treffen mit Riessler gehen sie vielmehr mit einer Reihe konstruktiver Vorschläge: Eine Bewässerungsanlage müsse her. Dann könnten Dorfbewohner gegebenenfalls Patenschaften übernehmen für von der Stadt anzupflanzende, trockenheitsresistente Bäume und Hecken. Hilfreich für die Gestaltung des Friedhofs sei es zudem, beim Einebnen von Gräbern Bäume und Hecken nicht gleich mit zu entfernen. Brachflächen könnten in Insektenwiesen umgewandelt werden.

Von Steinmetz Arnold Heins stammt der Hinweis auf das Vorbild Engensen. Dort belässt die Friedhofsverwaltung alte Grabsteine an einer dafür vorgesehenen Stelle auf dem Friedhof. Das wünscht sich auch Blickslager, die in Heeßel aufwuchs und zu jedem Namen auf den Grabsteinen eine Geschichte oder Anekdote zu erzählen weiß.

Von Joachim Dege