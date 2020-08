Burgdorf

Die Frauenberatung der Arbeiterwohlfahrt bietet eine Gruppe für Frauen aus Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze an. Unter dem Motto „Getrennt – aber nicht allein“ richtet sich das Angebot an Frauen, die sich in einer Trennungs- oder Scheidungssituation befinden und die Kontakte zu Gleichgesinnten knüpfen möchten.

An zehn Abenden, die alle zwei Wochen stattfinden, besprechen die Teilnehmerinnen unter der Anleitung von Monika Rietze Themen wie den Umgang mit Wut und Angst. Auch die Trennungsbewältigung der Kinder und weitere Beratungs- und Hilfsangebote spielen in den Sitzungen eine Rolle. Eine Rechtsanwältin steht den Frauen ebenfalls zur Verfügung und gibt juristische Antworten.

Die erste Gruppenstunde startet am Montag, 21. September, um 19.30 Uhr im Saal der St.-Nikolaus-Gemeinde in Burgdorf. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung zu dem Gruppenangebot ist bei der Frauenberatungsstelle Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze unter Telefon (0 51 32) 82 34 34 möglich.

