Ehlershausen

Einen eigenen Impftermin für Kinder zwischen fünf und elf Jahren bieten die Mediziner von der Betriebsarztpraxis GG und dem Gasthaus Bähre am Montag, 20. Dezember, von 15 bis 19 Uhr an. Die temporäre Impfstation von Bastian Ringe und Frauke-Gesche Ringe öffnet in den Räumen des Gasthauses, Ramlinger Straße 1. Dort richten die Organisatoren vom Haupteingang aus ein Einbahnstraßensystem ein, sodass die Kinder und ihre Eltern von der Anmeldung über das Impfen bis zum Ausgang geleitet werden.

Auch Impfungen für Zwölf- bis 17-Jährige

Neben der Grundimmunisierung für die Jüngsten bieten die Mediziner zudem Erst- und Zweitimpfungen für die Zwölf- bis 17-Jährigen an, wie Ringe mitteilt. Seinen Angaben zufolge müssen sich die Familien vorab online anmelden auf eventbrite.de/e/afterworkcovid-19-offensive-gg-pedriebsmedizin-impft-kids-tickets-222865385367 auf der Internetseite der Praxis. Dort gibt es ein Zeitfenster für die Impfung, das die Familien einhalten sollten. Sie müssen zudem das Ticket digital oder auf Papier, den unterschriebenen Anamnesebogen und den Impfausweis mitbringen.

Derzeit prüfen die Ärzte und Gastronomen, ob sie kurzfristig eine kleine Unterhaltung für die Jungen und Mädchen organisieren können.

Von Antje Bismark