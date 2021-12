Burgdorf

Freude schenken nicht nur zur Weihnachtszeit, und denen das Leben leichter machen, die nicht auf der Sonnenseite stehen: In Burgdorf gibt es zahlreiche soziale Einrichtungen, die sich das zum Ziel gemacht haben. Einige von ihnen können aktuell durchaus Unterstützung gebrauchen.

Am Weihnachtsbaum des Frauen- und Mütterzentrums hängen noch Wünsche

Wie das Frauen- und Mütterzentrum (MüZe). Viele Wunschsterne hat das Team an seinen sozialen Weihnachtsbaum hängen können. Waren es im vergangenen Jahr rund 60 Weihnachtswünsche von Kindern aus Familien in Burgdorf, in denen das Geld knapp ist, kamen diesmal 95 zusammen. Nicht nur kindliche Herzenswünsche wie Lego, Playmobil und Plüschtiere, ein Fußball oder Hula-Hoop-Reifen sind darauf notiert – sondern auch grundlegende Dinge wie neue Pullis.

„Da bekommt man schon Gänsehaut, wenn man liest, dass der Weihnachtswunsch in neuen Winterjacken für die Kinder besteht“, sagt Liane Henties aus dem MüZe-Büro. Umso schöner sei es, die positive Resonanz auf die Aktion zu sehen. Viele Menschen in Burgdorf wollen helfen und Kindern eine Freude machen“, sagt Henties. Einige Wünsche hängen trotzdem noch am Baum vor der Einrichtung an der Wallgartenstraße. Wer einen davon erfüllen will, kann noch bis Mittwoch, 15. Dezember, vorbeikommen und Weihnachtsfreude verbreiten.

Die Erlöse aus den im kirchlichen Secondhandladen Benefizz verkauften Spenden fließen in diakonische Projekte. Quelle: Sandra Köhler

Verein Benefizz: Anfragen nach Unterstützung sind ungebrochen

Der Verein Benefizz, Träger des kirchlichen Secondhandladens an der Hannoverschen Neustadt, fördert seit Langem nicht nur in der Adventszeit diakonische Projekte in Burgdorf. Das hat sich auch in der Corona-Pandemie nicht geändert: Ein bis drei Anfragen trudeln beim Vorstand monatlich ein. „Was sich geändert hat, ist die Art der Anfragen“, sagt Imke Fronia, stellvertretende Vorsitzende des Benefizz-Vereins: „So haben Kirchengemeinden um Unterstützung für Streaming-angebote gebeten.“

Allerdings hätte sich die lockdown- und pandemiebedingt eingeschränkten Öffnungszeiten zwischendurch in geringeren Einnahmen niedergeschlagen. „Wir haben immer gefördert, uns zwischendurch aber vorbehalten müssen, dies nicht in voller Höhe zu tun“, sagt Fronia. Mittlerweile konnten die Öffnungszeiten wieder ausgeweitet werden, obwohl einige Ehrenamtliche wegen der Corona-Pandemie aufgehört haben.

„Die große Herausforderung für uns ist jetzt 2G“, sagt Fronia. „Denn jetzt brauchen wir einen Mitarbeiter pro Schicht, der die Kontrollen übernimmt.“ Das sei bei jeweils drei Menschen pro Schicht sportlich. Weitere ehrenamtliche Helfer, die im Laden mitarbeiten, sind also sehr willkommen. „Dann könnten wie vielleicht auch den Mittwochnachmittag wieder öffnen“, sagt Fronia.

Sammlung zugunsten der Burgdorfer Tafel läuft bis Sonntag

Kurz vor dem Ende steht die Spendenaktion zugunsten der Burgdorfer Tafel, zu der die Martin-Luther-Gemeinde und die Neuapostolische Gemeinde gemeinsam aufgerufen haben. Noch bis Sonntag, 12. Dezember, nehmen die Organisatoren jeweils von 7 bis 19 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Ehlershausen Lebensmittelspenden entgegen. Erbeten sind haltbare Lebensmittel, Süßigkeiten und kleines Spielzeug. Diese Spenden werden im Anschluss an die Tafel weitergegeben. Deren ehrenamtliche Helfer verteilen sie dann an die Bedürftigen.

„Es ist schon ganz viel abgegeben worden“, sagt Anja Schawohl, Diakonin der Martin-Luther-Gemeinde, dankbar. Dennoch: Gerade Obst und Gemüse sowie Suppen in Konserven dürfen es gern noch etwas mehr sein. Wer die Burgdorfer Tafel anderweitig unterstützen will, kann dies auch mit Geld tun – oder aber, indem er sich als Ehrenamtlicher beim Sortieren und Abholen der Lebensmittel engagiert. „Einige Helfer sind mittlerweile in die Jahre gekommen und haben deshalb aufgehört“, sagt Schawohl. „Deshalb würden sich Tafelleiter Thomas Worthmann und sein Team über neue Ehrenamtliche freuen.“

In der Burgdorfer Tageswohnung unterstützt des Team Wohnungslose auch bei Behördenangelegenheiten und der Wohnungssuche. Quelle: Sandra Köhler

Tageswohnung: Lieber Kaffee statt Kleidung spenden

Dass die Burgdorfer auch an diejenigen denken, die es nicht so gut haben, bestätigt auch Holger Hornbostel von der Tageswohnung Burgdorf. „Wir werden ganz toll unterstützt.“ Das geschieht nicht nur von Firmen, wie einer großen Drogeriekette, die im Frühjahr Hygienebedarf sponserte, von der die diakonische Einrichtung immer noch zehrt. Auch Privatpersonen spenden. Insbesondere Kleidung für die Wohnungslosen ist bei Hornbostel und seinen Mitarbeitern in den vergangenen Wochen reichlich angekommen. „Mehr benötigen wir aktuell nicht, unsere Lagerkapazitäten sind erschöpft.“

Auch wenn die Weihnachtsfeier für die Besucher wie im vergangenen Jahr wegen der Pandemie wieder ausfallen muss, was Hornbostel sehr bedauert: Kaffee wird immer benötigt. Den trinken die Besucher nun – in der Einrichtung selbst herrscht strikte Maskenpflicht und die 3G-Regel – unterm Pavillon auf dem Außengelände der Tageswohnung. Trotz dieser Auflagen ist die Anzahl der Besucher konstant, sagt Hornbostel. „Etwa 90 Prozent unserer Stammbesucher sind geimpft.“ Wer unterstützen will, kann dies mit haltbaren Lebensmitteln und auch mit Geldspenden tun. Letztere ermöglichen speziell Unterstützungen in Einzelfällen.

Von Sandra Köhler