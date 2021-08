Sorgensen

Einen grünen Daumen – den habe sie eigentlich nie besessen, sagt Malgorzata Gerberding und lacht. Denn inzwischen gilt die Sorgenserin durchaus als Gartenexpertin, vor allem für historische Sorten von Gemüsepflanzen und das weltweit. Dabei wollte sie ursprünglich in ihrem Garten in dem Burgdorfer Ortsteil nur Tomaten selbst ziehen, doch inzwischen nimmt die Gartenarbeit einen großen Teil des Tages ein.

Vor zwölf Jahren entschied sich die gebürtige Danzigerin, die in der historischen Altstadt ganz ohne Garten aufgewachsen war, keine Tomaten mehr im Supermarkt zu kaufen. „Der Geschmack gefiel mir nicht“, sagt sie im Rückblick. Sie suchte Samen, fand sie auch und entdeckte damit ihre Leidenschaft für Gemüse von A wie Auberginen bis Z wie Zucchini. „Damals habe ich erst einmal erfahren, wie viele Tomatensorten es überhaupt gibt“, sagt sie. Sie recherchierte und fand aus ihrer Sicht nützliche Informationen über historische Sorten, die sich als Kulturpflanzen ans hiesige Klima angepasst haben. Mehr als 100 Tomatensorten hat Gerberding inzwischen in ihrem Fundus.

Jede Tomatenpflanze zieht Malgorzata Gerberding selbst – wie auch alle andere Obst- und Gemüsepflanzen auf dem 800 Quadratmeter großen Grundstück in Sorgensen. Quelle: Antje Bismark

Historische Sorten sollen nicht aussterben

Noch immer wuchern die Tomatenpflanzen gut gewässert an einer sonnigen Hauswand, doch längst müssen sie sich den Platz mit Chili und Paprika teilen. „Die habe ich als Nächstes angefangen zu züchten“, sagt Gerberding und fügt hinzu, dass sie selbst den Samen gewinnt und für die nächste Saison nutzt. Aber nicht nur: Die 56-Jährige zieht in der kalten Jahreszeit kleine Setzlinge, die sie dann an interessierte Gärtner zum Selbstkostenpreis weitergibt. „Manchmal gibt es nur zwei oder drei von einer Sorte“, sagt sie. Über den Verein zur Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt hält sie den Kontakt zu Gleichgesinnten, die Informationen und Saatgut tauschen. „Uns geht es darum, das Sterben von Sorten zu verhindern“, bringt es Gerberding auf den Punkt.

Der Kürbis zum Nachwachsen

Dafür recherchiert sie in Büchern und Zeitschriften, im Internet und in historischen Gartenratgebern. Dort entdeckt sie überraschende Stücke wie eine Tomatensorte, die wie ein Pfirsich von kleinen Haaren umgeben ist. Und Meterbohnen, die wie Spargel schmecken. Und eine Kürbissorte, die sie fürs Ernten einfach abschneidet und die immer wieder nachwächst. Und Chili, die wie kleine Äpfel aussehen und sehr scharf sind. Und Erdnüsse mit kleinen Streifen. Und Salzkraut aus Italien, das direkt neben einem mexikanischen Gewürz wächst. Kurz: Wer mit Gerberding durch die Beete geht, unternimmt eine Reise durch ferne Länder, deren Flora und Küche.

Kürbis als Kompott, zum Backen oder Einlegen als Gemüse – im Garten von Malgorzata Gerberding bleibt dafür kein Wunsch offen. Quelle: Antje Bismark

Sogar Wassermelonen gedeihen in Sorgensen

Eine Pflanzenart aber steht besonders im Fokus der Züchterin: die Wassermelone. „Ich hätte nie gedacht, dass sie bei uns wächst“, sagt sie. In diesem Jahr sei die Ernte später dran als in den Vorjahren, fügt sie beim Blick in die Plastikzelte hinzu, die die Melonen vor Starkregen schützen. Wärme, am besten ein Hochbeet, viel Mist als Dünger – mehr brauchten die Pflanzen nicht. Sie kommen aus dem Iran und Russland, aus dem Irak und aus Italien. Eigentlich hatte Gerberding dazu einen Lehrgang für Interessierte anbieten wollen, doch die Corona-Pandemie hat den Plan vorerst gestoppt. Einen Vorteil aber habe der Lockdown gehabt: „Es kommen erfreulich viele junge Menschen, die Pflanzen züchten möchten.“

Sie berät die Familien, oft mit kleinen Kindern, gern – auch bei der Verarbeitung der Ernte. Ob als Kompott oder Saft oder sauer eingelegtes Gemüse: „Ich habe schon immer gern gekocht, und jetzt macht es noch mehr Spaß mit Selbstangebautem.“

Von Antje Bismark