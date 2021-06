Burgdorf

In schwindelerregender Höhe von Baum zu Baum hangeln, zwischen Wipfeln wandeln oder auf einem Drahtseil über die Aue balancieren: All das ermöglicht am Wochenende das Team vom Südstadt-Bistro in Kooperation mit dem JohnnyB. Kindern und Jugendlichen im Hochseilgarten des Schlossparks.

Freeclimbing im Angebot

Für Sonnabend können sich Teilnehmer ab zwölf Jahre für die Zeit von 16 bis 18 Uhr und von 18 bis 20 Uhr anmelden. Am Sonntag steht der Seilgarten inklusive einer mobilen Kletterwand zum Freeclimbing Kindern ab sechs Jahren offen – jeweils zur vollen Stunde können Eltern ihren Nachwuchs für 60-minütige Intervalle zwischen 13 und 16 Uhr anmelden. Die Teilnahme kostet 4 Euro pro Person; sie werde von den Betreuern professionell angeleitet und gut gesichert, heißt es in der Einladung.

Spielstationen im Stadtpark

Ergänzend zu den Kletteraktionen gibt es am Sonntag eine Menge Spielstationen im Stadtpark. Von Sackhüpfen über Zielwerfen bis zum Bobbycar-Rennen können sich die jungen Gäste von dem Nervenkitzel in luftiger Höhe erholen und wieder auf festem Boden bewegen. Diese Aktionen sind kostenlos. Für die Teilnahme an allen Aktivitäten gelten die aktuellen Hygieneregeln inklusive dem Tragen einer medizinischen Maske.

Von Antje Bismark