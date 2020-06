Hülptingsen

Die Übersiedlung aus Isernhagen ist gelaufen: Im Hülptingser Gewerbegebiet I haben 70 Mitarbeiter in der neuen Vertriebsniederlassung des Tor- und Türenbauers Hörmann die Arbeit aufgenommen. Aus Laatzen kommt der Dachdeckerbetrieb Burghardt mit 30 Beschäftigten in den Burgdorfer Ortsteil und beweist mit einem Discounter-großen Gründach Nachhaltigkeit.

Eine Punktlandung hat Hörmann hingelegt. Trotz coronabedingter zeitweiser Kurzarbeit in der Konzernzentrale im Kreis Gütersloh wurde an der Wollenweberstraße überpünktlich am Montag die Arbeit aufgenommen – noch etwas früher, als bei Baubeginn vor 14 Monaten angekündigt. Noch sind die Handwerker im Haus, und am dreigeschossigen Verwaltungsgebäude in Knallorange stehen auch noch Baugerüste. Hinter den Fenstern aber haben laut Pressesprecherin Verena Lambers die Vertriebsleute ihre neuen Büros schon bezogen. Alle Mindestabstände werden eingehalten, niemand muss ins Homeoffice. „In vier Wochen wird alles wieder so ablaufen wie am alten Standort“, kündigt Lambers an.

Hörmann baut auf einstigem Sennheiser-Gelände

Hochgezogen wurde der Doppelkomplex auf dem früheren Sennheiser-Gelände. In der 5000 Quadratmeter großen, sattblauen Lagerhalle werden Tore, Türen, Zargen, Antriebe und Verladetechnik für den Einsatz in privaten und gewerblich genutzten Immobilien vorrätig gehalten. Hülptingsen ist nun einer von bundesweit 14 Umschlagplätzen.

Als Marktführer in Europa wird Hörmann in Branchenblättern häufig bezeichnet. Entwickelt und hergestellt wird das Sortiment in 26 Werken in Europa, Nordamerika und Asien von mehr als 6000 Mitarbeitern. Das Vertriebsnetz ist dezentral strukturiert. Die Mitarbeiter in Hülptingsen seien zwar auf die unterschiedlichen Produktbereiche spezialisiert, sagt Specherin Lambers. Vor allem aber pflegten sie jeweils ihren eigenen Kundenstamm aus Handel und Baugewerbe. Endverbraucher sind an der Wollenweberstraße an der falschen Adresse.

Neuer Firmensitz, damit Arbeitsweg kürzer wird

Kaum 100 Meter Luftlinie entfernt von Hörmann ist derweil eine 1100 Quadratmeter große Lager- und Werkstatthalle dem Rohbaustadium längst entwachsen. Bauherr ist ein handwerklich geprägter Betrieb, der gerade mehrere Leute aus der eigenen 30-köpfigen Belegschaft auf der Baustelle hat: Die Firma Burghardt Bedachungen kommt aus Laatzen und will möglichst im September aus den bisher dort angemieteten Räumen in dann maßgeschneiderte Verhältnisse im Gewerbegebiet Hülptingsen II wechseln. Weil die Adresse zugleich Firmensitz wird, entstehen dort auch 280 Quadratmeter Bürofläche.

Hauptgrund für den Umzug von der Süd- auf die Ostflanke der Landeshauptstadt ist ein denkbar einfach: Für den geschäftsführenden Gesellschafter Norman Harmening liegt der neue Standort viel näher an seinem Wohnort Wehnsen. Auch viele der Beschäftigten kommen aus der näheren Umgebung Burgdorfs. In Laatzen standen er und seine Handwerkertrupps wegen der Messenähe öfter mal im Stau. Die Verkehrsanbindung werde jetzt wohl noch einen Tick besser als bisher, hofft Harmening.

Dachdecker setzt sich ein grünes Dach auf den Firmensitz

Die 2007 gegründete Firma decke, so der Geschäftsführer, das ganze Spektrum „von Oma Elfriedes Hohlpfanne bis zum Großprojekt“ ab, sei häufig für namhafte Generalunternehmer tätig und gerade in jüngster Zeit an prominenten Bauvorhaben beteiligt. Dass der Umzug den Markt der örtlichen Dachdeckerbetriebe schmälern wird, glaubt Harmening nicht. „Jeder hat seine Kundschaft, da wird sich nichts ändern. Und das Dachdeckerhandwerk lauft zurzeit wirklich gut.“

Mit einem 1100 Quadratmeter großen, sogenannten extensiven Gründach auf seiner neuen Halle, das aber noch nicht ergrünt ist, tut der Wehnser Unternehmer nach eigener Aussage etwas für sein ökologisches Gewissen. Durch den Neubau und das Pflaster rundherum werde viel Fläche versiegelt. „Da will ich der Natur etwas zurückgeben“, sagt er. Andererseits leugnet er nicht den erhofften Werbeeffekt: Das grüne Dach solle zeigen, „was so alles machbar ist“.

Von Martin Lauber