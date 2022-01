Burgdorf

Das Akkordeonorchester des Vereins Hohner-Ring muss wegen der Corona-Pandemie erneut sein Jahreskonzert „Märzmusik“ absagen. Es ist bereits das dritte Mal in Folge. „Wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen“, sagt die Vorsitzende Cornelia Pütz, deren Eltern das Orchester 1968 gegründet hatten.

Die in Burgdorf so beliebte „Märzmusik“ hätte am Sonntag, 13. März, im Stadthaus erklingen sollen. Dann unter der Leitung von Rada Petrovic, die mittlerweile Nikolai Gutu am Dirigentenpult abgelöst hat. Petrovic leitet seit September vergangenen Jahres die Übungsabende bei den Burgdorfer Akkordeonspielern im Saal des städtischen Jugendkulturhauses JohnnyB. Mit ihr absolvierten die aktuell 17 Musikerinnen und Musiker des Orchesters im Herbst bereits ein intensives Probenwochenende im Jugendhaus Südstadtbistro, um sich auf das Jahreskonzert vorzubereiten.

Konzertabsage schmerzt Hohner-Ring auch finanziell

Pütz sagt, es habe angesichts der aktuellen Entwicklung keine Alternative zur Absage gegeben: „Wir haben wieder ein Jahr reingesteckt für nichts.“ Allein das Risiko, am Ende doch nicht auftreten zu können, weil sich ein Orchestermitglied oder gleich mehrere infizieren, sei einfach zu groß gewesen. Schließlich sei das Akkordeonorchester nicht so groß, dass es für eine Art Ersatzbank hinter der Bühne reicht.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Absage schmerzt Pütz sowie ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter arg. Erneut habe der Hohner-Ring mit großem Aufwand und Herzblut ein Repertoire einstudiert, das man nun dem Burgdorfer Publikum nicht vorführen könne. Auch finanziell schlägt die Pandemie ins Kontor. Der Verkauf von Glühwein und Kinderpunsch auf dem ebenfalls abgesagten Weihnachtsmarkt und das Jahreskonzert sind laut Pütz die einzigen Einnahmequellen des Vereins. Derweil müsse der Hohner-Ring die Kosten für seine Dirigentin aus eigener Kraft stemmen.

Die Orchestermitglieder proben weiter im JohnnyB.

Pütz gibt sich dennoch optimistisch: „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand.“ Intern habe man sich bereits auf einen Ausweichtermin für das Jahreskonzert verständigt. Dieser werde aber erst bekannt gegeben, wenn absehbar sei, ob die Pandemieentwicklung ein Konzert auch zulasse.

Bis dahin will sich der Hohner-Ring weiter zu den Übungsabenden im JohnnyB. treffen – immer nur mit maximal zehn Leuten und gebührendem Abstand. Zum Glück seien alle Orchestermitglieder doppelt geimpft und fast alle auch geboostert. Bislang habe es nur einen einzigen Corona-Fall im Orchester gegeben, und zwar gleich am Anfang der Pandemie. „Wir versuchen, weiter zu proben unter den geltenden Regeln“, sagt Pütz.

Lesen Sie auch Die letzte „Märzmusik“ war eine Radio-Show

Der Kartenvorverkauf für die „Märzmusik“ war traditionell in der Vorweihnachtszeit angelaufen. Pütz kündigt an, dass nun alle Karteninhaber angeschrieben werden sollen und ihr Geld zurückerhalten.

Von Joachim Dege