Burgdorf

Das beliebte Jahreskonzert des Hohner-Ring Burgdorf am Sonntag, 14. März, entfällt. Die geltenden Corona-Auflagen ermöglichen weder ein gemeinsames Proben noch öffentliche Auftritte mit Publikum, teilt das Ensemble mit. Bedauerlicherweise reichte in diesem Jahr auch das Erstellen eines Hygienekonzepts nicht für die Durchführung. Die Musiker laden aber schon jetzt zum traditionellen Weihnachtskonzert in der St.-Pankratius-Kirche am 1. Advent unter dem Motto „Zeit miteinander“ ein.

Von Niklas Borm