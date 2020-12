Burgdorf

Eine Masterprüfung ist zumindest für den zu Prüfenden zu jeder Zeit eine ziemlich nervenaufreibende Sache. Sie entwickelt sich indes zu einem wahren Krimi in der Corona-Pandemie, wenn der Student ein Orchester-Konzert als praktische Prüfung abliefern muss. In einer Zeit also, in der nur sehr kurzfristig feststeht, wie viele Menschen sich wie lange und unter welchen Vorzeichen treffen dürfen. Und doch gelang das Meisterstück jetzt in Burgdorf, und zwar beim Akkordeonorchester Hohner-Ring.

Akkordeon-Orchester lässt sich auf das Abenteuer Jazz ein

„Hut ab, ich bin total stolz auf mein Orchester“: Die Erleichterung darüber, dass das Abenteuer Prüfung in Corona-Zeiten ein Ende hat, ist Nicolae Gutu deutlich anzumerken. Der junge Mann, der aus Moldavien stammt, hat das Dirigat beim Hohner-Ring im Herbst 2019 übernommen. Gutu ist selbst Konzertmusiker – und studiert seit Oktober 2017 an der Hochschule für Musik, Tanz und Medien Hannover Musik im Hauptfach Akkordeon. Statt eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen entschied er sich, für seinen Masterabschluss eine praktische Prüfung abzulegen. „Weil ich gerne Jazz spiele, habe ich mich entschlossen, den Mitglieder des Hohner-Rings diese Art von Musik nahezubringen.“

Dass das intensive Probenarbeit mit sich bringen würde – gerade weil Jazz für die Burgdorfer Musiker absolutes Neuland war – war klar. Doch die waren einverstanden. Und so machte Gutu sich daran, eigene Sätze zu von ihm ausgewählten Stücken zu schreiben, auf dass das Orchester sie denn auch spielen könne. Von Februar bis September sollte dann für das abschließende Prüfungskonzert geprobt werden. Sportlich, aber machbar. Nur mit dem Coronavirus hatte keiner gerechnet. „Wir konnten einige Zeit gar nicht proben, haben dann Videoproben gehabt, in denen ich mich auf die Noten konzentriert habe“, sagt Gutu. Denn einen Orchesterklang via Videokonferenz zu optimieren, ist der Technik wegen schlichtweg unmöglich.

Gesundheitsamt erteilt Ausnahmegenehmigung

Zumal dann, wenn es sich auch noch um Sätze handelt, die sich auf Musikhochschul-Niveau befinden. „Wir hatten ein Stück, da hat jeder von uns Musikern eine eigene Stimme gespielt und Nicolae selbst auch noch eine dazu“, sagt Cordula Pütz, Vorsitzende des Hohner-Rings. „Das war schon ganz schön anspruchsvoll, man kann sich nicht an einem anderen orientieren.“ Die Proben, die im Sommer wieder möglich waren, wurden genutzt. Auch, um sich an das durch den vorgeschriebenen Abstand veränderte Klangbild zu gewöhnen. „Weil wir zwei Monate gar nicht proben konnten, haben wir das Konzert dann in den November verschoben“, sagt Gutu. Alle waren guten Mutes – und dann kam der zweite Lockdown.

„Ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob die Prüfung unter diesen Umständen überhaupt noch möglich ist; wie lange ich noch studieren kann“, sagt Gutu. Doch Pütz nahm die organisatorischen Fäden in die Hand und Kontakt zum Gesundheitsamt der Region Hannover auf. Sie erreichte eine Ausnahmegenehmigung, sowohl für die Proben als auch für das Prüfungskonzert. Allerdings unter strengsten Auflagen und mit ausgefeiltem Hygienekonzept. „Wir haben unsere Proben sonntags im JohnnyB. abgehalten, weil da sonst außer uns keiner war“, berichtet Pütz. Vor und nach den Proben musste alles desinfiziert, währenddessen alle 20 Minuten gelüftet werden.

Masken erschweren die Kommunikation

Die Musiker saßen mit Mindestabstand im Raum verteilt und trugen während der Proben Masken. Das sei sehr ungewohnt gewesen, sagt Pütz. Gerade weil die Kommunikation Gutus zu seinem Orchester größtenteils via Mimik erfolge. „Die Kommunikation war auch in der Prüfung wirklich das Schwierigste“, sagt der Dirigent: „Aber alle hatten so phantastisch geübt, dass es wirklich toll lief.“ Die Prüfer für eine Video-Prüfung zu gewinnen, war hingegen nicht das Problem. „Diese Möglichkeit gab es auch schon vorher, wenn jemand sich im Ausland aufhält“, erklärt Gutu. Ohnehin sei er von den Prüfern sehr unterstützt worden: „Die fanden es total gut, dass ich das in Corona trotzdem mache.“

So stand schnell fest: Das publikumslose Konzert sollte mit drei Kameras aufgezeichnet und hinterher an die Prüfer gesandt werden. Pütz zitterte trotzdem bis zuletzt – gerade, als die Zahlen hochgingen und der Teil-Lockdown ausgerufen wurde. Doch das Glück war Gutu und seinen Musikern hold. Und so ging das gut einstündige Konzert dann über die Bühne. Mit Masken, Lüftungspause, Abstand und dem guten Gefühl, gemeinsam etwas richtig Großes durchgezogen zu haben. Allerdings ohne Besucher und ohne Applaus.

Hohner-Ring plant Konzert und hofft auf Verstärkung

Auf letzteres hoffen Pütz und Gutu für das kommende Jahr. „Wir planen die Märzmusik erstmal. Und wenn wir sie durchführen können, dann freuen wir uns riesig“, sagen beide. Das Ergebnis seiner Prüfung erwartet Gutu Ende März. „Ich werde den Hohner-Ring aber auf jeden Fall weiterdirigieren“, verspricht er. Und dafür wünscht er sich Verstärkung durch Nachwuchs. Wer also Interesse hat, im Burgdorfer Akkordeon-Orchester mitzutun, kann über die Orchester-Homepage unter www.hohner-ring.de und über Gutus Homepage unter www.nicolaegutu.com Kontakt aufnehmen.

