Der Hort der städtischen Kindertagesstätte Südstern soll im neuen Schuljahr 2020/2021 eine neue Bleibe im Gebäude des Gymnasiums erhalten. Das hat der Verwaltungsausschuss der Stadt beschlossen, nachdem zuvor schon die Schulpolitiker des Rates einstimmig grünes Licht dafür gegeben hatten.

Das neue Schuljahr setzt in der Südstadt das Umzugskarussell gehörig in Gang. Die Realschule am Berliner Ring ist dann Geschichte. Das Schulgebäude, ursprünglich vorgesehen als Neubau für die Gudrun-Pausewang-Grundschule und schließlich von dieser verschmäht, wird frei. Nach dem Willen des Rates soll das Gymnasium in das Gebäude einziehen und es fortan allein nutzen. Weil damit Räume im Altbau des Gymnasiums frei werden, soll der Hort der Kita Südstern dort unterkommen. Dazu muss die Betreuungseinrichtung aus der Pausewang-Schule in den A-Trakt umziehen.

Oberstufenbüro macht Platz für den Hort

Zwei große Unterrichtsräume stehen den 24 Hortkindern künftig als Spielfläche zur Verfügung. Quelle: Joachim Dege

Der Hort erhält im Gymnasium zwei bislang noch als Unterrichtszimmer genutzte Räume und damit jede Menge Platz. Auch ein eigener Ein- und Zugang zum Schulhof gehört dazu. Zudem kann der Hort für sein Personal, für Materialien und für eine Teeküche den Verwaltungstrakt nutzen, in dem gegenwärtig noch das sogenannte Oberstufenbüro des Gymnasiums untergebracht ist. Dieses zieht in den Neubau, der schulintern der C-Trakt ist, um.

Im Hort betreuen nach Angaben der Stadtverwaltung im Normalbetrieb drei Erzieherinnen 24 Kinder. Aktuell ist allerdings nur ein Kind in der Notbetreuung der Kita Südstern untergekommen. Geplant war eigentlich, dass auch der Hort in den C-Trakt einziehen soll, wo er vor dem Abriss des Altgebäudes schon einmal untergebracht war. Weil im A-Trakt mit 230 Quadratmetern Fläche aber spürbar Platz vorhanden ist, disponierte die Stadt in Absprache mit allen Beteiligten um.

Von Joachim Dege