Burgdorf

Wer in das Gewerbegebiet Nordwest fährt, kann es nicht verfehlen: Der modern wirkende Neubau des Hotels Déjanil, errichtet von Bauunternehmer Hikmet Demir aus Meinersen im Landkreis Gifhorn. Ursprünglich sollte das Haus seit dem Herbst vergangenen Jahres Gäste beherbergen. Doch die Fertigstellung verzögerte sich. Demir und sein Hoteldirektor Andreas Triebsch aus Kirchhorst planen die Eröffnung inzwischen für den August.

Laut Triebsch, der an der Seite von Eigentümer und Mitgeschäftsführer Demir den Hotelbetrieb führt, hat die Déjanil Hotels GmbH ihre Mannschaft bereits zusammen. Außer ihm selbst sorgten sich fortan sieben weitere Mitarbeiter um das Wohl der Gäste. Das neue Haus am Platze verfüge auf drei Etagen über 35 Doppelzimmer und drei Einzelzimmer, eine Sauna sowie zwei 75 und 55 Quadratmeter große Veranstaltungsräume, die zu einem großen Saal miteinander verbunden werden könnten. Die Zimmerpreise fangen bei 69 Euro für das Einzelzimmer und 89 Euro für ein Doppelzimmer an und variieren je nach Auslastung.

Neues Hotel zielt vor allem auf Geschäftsreisende

Bevorzugte Zielgruppe sind laut Triebsch Geschäftsreisende, die sich unter der Woche einmieten. Sie finden nicht nur ein warmes Bett in modern eingerichteten Zimmern vor, sondern abends auch einen Barbetrieb. Das hoteleigene Restaurant bietet 45 Gästen Platz und verfügt obendrein über eine Terrasse. Dort ist ein Frühstücksbüfett vorgesehen. Die Mittagskarte soll Gerichte aus der international ausgelegten Crossover-Küche bieten.

Eines der 38 Zimmer des neuen Hotels im Gewerbegebiet. Quelle: Grafik / Déjanil Hotels GmbH

Auch das Burgdorfer Publikum will Triebsch ansprechen, wenn diese ihre Gäste unterbringen möchten. Das Hotel sei bereits Mitglied im Verein Stadtmarketing Burgdorf und habe erste Kontakte in die Geschäftswelt geknüpft. Einen Abendbetrieb im Restaurant solle es aber nicht geben, dafür am Wochenende ein Langschläferfrühstück im Brunch-Stil. Dann sei das Haus offen für alle. Außerdem plant der Manager mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Hotelgewerbe einmal im Quartal eine Kulturveranstaltung, um Burgdorfer und Gäste aus der nahen Umgebung anzulocken.

Der Innenausbau ist noch nicht abgeschlossen

Mitte August will Triebsch die ersten Gäste empfangen. Im Erdgeschoss seien aktuell noch Ausbauarbeiten zu erledigen, die in den nächsten 14 Tagen abgeschlossen sein sollen. Lampen seien zu installieren, Tische aufzustellen. Auch Türen müssten die Handwerker noch einbauen, darunter zwei sicherheitsrelevante Brandschutztüren, die lange gar nicht lieferbar waren. Erst wenn die da seien, könne die fällige Abnahme der Behörden erfolgen – Voraussetzung für den Start des Hotelbetriebs.

Dass sich die Eröffnung entgegen ursprünglichen Planungen um fast ein ganzes Jahr verzögerte, erklärt Triebsch mit Schwierigkeiten am Bau. So habe man lange Zeit auf die Lieferung der Fenster warten müssen. Schließlich sei die Corona-Pandemie gekommen, die den geplanten Ersatzöffnungstermin im Mai über den Haufen warf. „Eine Neueröffnung in einer Krise macht keinen Sinn. Wir wären während des Lockdowns gar nicht an die Gäste herangekommen“, sagt Triebsch. Erst allmählich hätten die zum Teil in Kurzarbeit befindlichen Gewerke ihren Betrieb wieder hochgefahren, sodass der Bau erst jetzt fertiggestellt werden könne.

Von Joachim Dege