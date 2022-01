Hülptingsen

Als erste Burgdorfer Ortschaft haben die Hülptingser einen Ortsverein gegründet, der sich um Brauchtumspflege und Dorfgemeinschaft kümmern soll – nach Einschätzung von Ortsvorsteher Cord-Heinrich Schweer spiegelt sich in dem neuen Zusammenschluss der Wunsch vieler Einwohnerinnen und Einwohner wider, sich ehrenamtlich für das Dorf einzusetzen. „Ich erwarte künftig mehr Initiativen von Einzelnen, die sich einbringen möchten“, sagt der 55-Jährige und fügt hinzu, dass er in dem Wunsch nach mehr Mitwirkung keine versteckte Kritik an seiner Arbeit sieht. „Es ist einfach gut, wenn es mehr und andere Impulse gibt.“

Zwar hätten einige ihre Enttäuschung über die Entscheidung des Rates geäußert, keinen Ortsrat für Hülptingsen zu schaffen. „Doch das hat sich inzwischen gelegt, auch weil wir von Anfang an den Plan B mit dem Ortsverein entwickelt hatten“, sagt der 55-jährige Landwirt. Er sieht gleich mehrere Projekte für die nächsten fünf Jahre seiner Amtszeit. Ganz vorn auf der To-do-Liste: die Anbindung an das schnelle Internet. „Gerade im Neubaugebiet leben viele junge Familie, die wegen der Corona-Pandemie im Homeoffice arbeiten und die auf schnelle Leitungen angewiesen sind“, sagt er. Gleiches gelte für das Gewerbegebiet, das bereits gut erschlossen sei.

Sie bilden den Vorstand des neuen Ortsvereins (von links): Sven Wessarges, Andreas Jürß, Ortsvorsteher Cord-Heinrich Schweer, Marion Brockmüller, Christian Zimmerling und Jörg Ehrhardt. Quelle: Marie Pinkert (Archiv)

Baugebiet und schnelles Internet für Hülptingsen auf der To-do-Liste

Die Telekom hat kurz vor Jahresende angekündigt, 1800 Glasfaseranschlüsse im nächsten Jahr zu schaffen, zunächst in der Innenstadt sowie im Hülptingser Wohnviertel östlich des Beerbuschwegs, wie Alexander Steinhof, zuständig für Infrastruktur und Vertrieb, sagt. Der Regionalanbieter FNOH aus Hänigsen, der Internet- und Telefonverträge in Hülptingsen via Telefonleitungen der Telekom anbietet, will in Burgdorf ebenfalls in den Glasfaserausbau investieren. Wo genau, das kann oder will das Unternehmen noch nicht sagen. Wo FNOH Glasfaserleitungen verlegen lassen werde, hängt laut Geschäftsführung davon ab, wo sich die Mitbewerber engagieren.

Mit Blick auf das Bauprojekt Aue-Süd am Ostlandring, bei dem neue Flächen für Einzelhändler, Wohnungen und eine Kita entstehen, favorisiert der Christdemokrat ein weiteres kleines Baugebiet für Hülptingsen. „Ich wünsche mir, dass der positiv anhaltende Trend der Dorfentwicklung weitergeht“, sagt Schweer, der seit November im Burgdorfer Rat ein Mandat hat und auf diesem Weg die Interessen seiner Ortschaft verstärkt einbringen will. Eine Bedingung sei aus seiner Sicht, dass die Grundstücke bezahlbar bleiben müssten. Dass Hülptingsen nicht nur für Familien – alteingesessene und hinzugezogene – interessant sei, zeige sich im Gewerbegebiet. „Dort gibt es kaum noch Leerstände, und dass Hörmann auf das einstige Sennheiser-Gelände gezogen ist, ist eine gute Entwicklung“, sagt der Ortsvorsteher.

Persönlicher Wunsch: Versöhnung der Schützen und Feuerwehrleute

Ihn beschäftigt zudem noch ein persönlicher Wunsch, den er im neuen Jahr erfüllt sehen möchte. „Es wäre gut, wenn die Spannungen zwischen den etablierten Vereinen Feuerwehr und Schützen abnehmen“, sagt er. Das hänge sicherlich stark davon ab, wie schnell sich der Plan umsetzen lasse, ein neues Feuerwehrhaus an einem anderen Standort zu bauen. „Aber erst kommt Schillerslage, dann Hülptingsen“, sagt er und weiß aus der kommunalpolitischen Arbeit, dass der Baustart in seinem Ort noch einige Zeit dauert.

Angesichts dieser Tatsache – die auch den Verzögerungen in der Corona-Pandemie geschuldet sei – appelliere er an alle Beteiligten, sich wegen der Nutzung des gemeinsamen Hauses zu einigen. Dabei seien die Vorstände der Vereine besonders gefordert. „Ich gehöre zu den wenigen Hülptingsern, die Mitglied bei den Schützen und bei der Feuerwehr sind – deshalb wünsche ich mir eine gütliche Regelung“, sagt er und ist überzeugt, dass die Spannung zu lösen sei. Sie habe sich aus der unterschiedlichen Entwicklung der Vereine ergeben: Die Schützen seien sehr traditionell und verwurzelt, während junge, dynamische Einsatzkräfte sich jetzt in der Feuerwehr engagierten, denen zum Teil eben jene Verwurzelung fehle.

Beim Rückblick auf die vergangene Amtszeit fällt dem Ortsvorsteher ein Erfolg auf Anhieb ein: die Fußgängerampel als sichtbares Zeichen dafür, was die Dorfgemeinschaft schaffen könne. Und zugleich dankt er der Verwaltung, die ihn im Ehrenamt unterstütze. „Ich fühle mich immer gut betreut“, sagt der 55-Jährige.

Von Antje Bismark