Hülptingsen

Die Stadtverwaltung treibt den Schützenverein Hülptingsen zur Verzweiflung. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region unter die entscheidende Marke von 30 gefallen ist, darf der Verein zwar wieder in das Gebäude, das er sich mit der Feuerwehr teilt. Gemeinschaftsraum, Küche und Toilette aber bleiben tabu, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr nicht zu gefährden – in Burgdorf gibt es zurzeit elf Corona-Fälle bei einer Inzidenz von 12,7. Ein Vereinsleben sei so nicht möglich, klagt der Vereinsvorstand.

Die Stadt bestätigt die neue, von der Ordnungsabteilung getroffene Regelung, von der der Verein nach eigener Darstellung nur erfuhr, weil Schützenchef Gerd Berkhahn am Montag im Rathaus anrief. Berkhahn hatte erfahren, dass der Krisenstab im Rathaus vergangenen Donnerstag das Risiko einer Corona-Ansteckung für Feuerwehrleute herabgestuft hat und es Dritten seit dieser Woche wieder gestattet, die Feuerwehrhäuser zu betreten.

Schützenverein sorgt sich um den Fortbestand

Die Schützen dürften ihren Schießstand – der kleinste im Kreisschützenverband – im Obergeschoss des Fachwerkhauses wieder benutzen, sagt Stadtsprecher Sebastian Kattler. Das war dem 67 Mitglieder starken Verein seit März 2020 untersagt. So sollte sichergestellt sein, dass sich Schützen und Feuerwehrleute, die das Haus an unterschiedlichen Wochentagen nutzen, im Falle eines Feuerwehreinsatzes nicht begegnen und infizieren.

Schützenchef Gerd Berkhahn im kleinsten Schießstand im ganzen Kreisschützenverband Burgdorf. Quelle: Joachim Dege

Berkhahn und mit ihm der gesamte Vereinsvorstand sind verärgert. Zumal der Konflikt bizarre Züge angenommen hat: Ortsvorsteher und Ratsherr Cord-Heinrich Schweer, in Personalunion Berkhahns Stellvertreter bei den Schützen und zugleich Feuerwehrmann, lässt aus Unmut sein Engagement bei den Brandbekämpfern ruhen. Als Feuerwehrmann hätte er ins Gebäude gedurft, als Schütze nicht. „Wir machen uns in Hülptingsen große Sorgen um den Fortbestand des Vereins“, sagte der in den Rat nachgerückte Landwirt jüngst in der Sportausschusssitzung. Dazu brauche der Verein Zugang zum Schießstand und zum Gruppenraum.

Den von Schützen und Feuerwehrleuten jahrelang gemeinsam genutzten Raum im Erdgeschoss habe die Stadt kurzerhand zum Schulungsraum für die Brandbekämpfer erklärt, kritisieren die Schützen. Tatsächlich nutzt ihn die Feuerwehr aktuell als Lagerstätte für Bierbänke und -tische, Grills, Mülltonnen und andere Utensilien.

Zugangsregelung lässt kein Vereinsleben zu

Obendrein nahm Ortsbrandmeister Kenneth Brockmann Schweer, nachdem dieser bei der Feuerwehr nicht mehr mittun wollte wie zuvor, prompt den Haustürschlüssel ab. Erst jetzt bekam Schweer ihn als Ortsvorsteher treuhänderisch zurück. Berkhahn muss sich den Schlüssel jedes Mal abholen, wenn die Schützen ins Haus wollen, was sie außerhalb der Schießabende an Dienstagen wiederum nur mit Zustimmung des Ortsbrandmeisters dürfen.

Die Schützen fühlen sich gegängelt. Sie hegen den Verdacht, dass sie aus dem Haus gedrängt werden sollen, in dem sie seit 40 Jahren ihre Heimat haben. Die neue Regelung ohne Zugang zum Gemeinschaftsraum und den Toiletten bedeute: „Wir stellen uns draußen vor dem Haus auf, natürlich mit Abstand, und warten, bis wir einzeln zum Schießen auf den Schießstand dürfen – von Gemeinschaft keine Spur“, berichtet Berkhahn.

Der Schützenchef hat deshalb Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) angeschrieben und um Vermittlung gebeten. Der ließ mitteilen, dass er Gespräche führen wolle „unter der Fragestellung, was die Stadt Burgdorf tun kann, um das Gemeinschaftsleben des Vereins wieder herzustellen“.

Von Joachim Dege