Hülptingsen

Spaziergänger, die derzeit östlich von Hülptingsen einen Weg passieren, schauen entsetzt auf die dort stehenden Bäume: Unbekannte haben junge Pflanzen wie Rotdorn oder Ebereschen zum Teil komplett abgeknickt, an alten Eichen hängen noch dicke Äste, die völlig laienhaft abgesägt worden sind. Der Verursacher steht nach Aussage von Nicole Raue, Leiterin Zentrale Dienste im Rathaus, noch nicht fest: „Er wird noch ermittelt“, teilt sie auf Anfrage mit.

Die mehrere hundert Meter lange Baumreihe gehört nach Aussage eines Landschaftsgärtners zu den sogenannten Knicks oder Wallhecken: „Darunter versteht man eine Hecke aus alten und jungen Bäumen, die ein Feld natürlich abgrenzen und vor Umwelteinflüssen wie Wind schützen“, sagt der Fachmann. Kennzeichnend sei zudem meist ein kleiner Wall, vor allem aber das Pflanzen heimischer Hölzer. Angesichts der Zerstörung aber geht die Stadt nach Aussage Raues davon aus, dass der starke Rückschnitt zum Absterben der Gehölze führen wird – und damit auch den Knick verschwindet. Über die Zerstörung habe ein Landwirt die Verwaltung informiert.

Unbekannte haben an einem Weg östlich von Hülptingsen die Bäume geschnitten - allerdings so laienhaft, dass die Stadt jetzt einen Anwalt eingeschaltet hat. Quelle: Antje Bismark

Denn die Wallhecken werden nach dem Niedersächsischen Naturschutzgesetz besonders geschützt. „Wallhecken – mit Bäumen oder Sträuchern bewachsene Wälle, die als Einfriedung dienen oder dienten – dürfen nicht beseitigt werden“, heißt es in dem entsprechenden Paragrafen. Alle Handlungen, die das Wachstum der Bäume und Sträucher beeinträchtigten, seien verboten.

Anfang Januar soll der Schaden beziffert werden

Deshalb habe die Stadt einen Fachanwalt eingeschaltet und ihm die Angelegenheit übergeben, wie Raue sagt. Zudem habe Burgdorf die Untere Naturschutzbehörde bei der Region eingeschaltet, deren Beschäftigte ebenso wie Mitarbeiter aus dem städtischen Rathaus die Schäden aufgenommen hätten. Die Ortsbegehung, sagt Raue, habe ergeben, dass diverse Bäume nicht fachgerecht geschnitten oder gefällt worden seien. Einige seien gar ohne ersichtlichen Grund abgeschlagen worden.

Unbekannte haben an einem Weg östlich von Hülptingsen die Bäume geschnitten - allerdings so laienhaft, dass die Stadt jetzt einen Anwalt eingeschaltet hat. Quelle: Antje Bismark

Noch könne die Stadt den Schaden aber nicht beziffern: „Der Vorgang befindet sich derzeit in der Prüfung und Bearbeitung, was den genauen Umfang des Schadens und die daraus resultierenden Kosten sowie den rechtlichen Sachverhalt und die Ermittlung des Schädigers betrifft“, sagt Raue. Aufgrund der Feiertage sowie urlaubsbedingt gehe sie davon aus, dass die Bearbeitung des Vorganges noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen werde. Auch die Region Hannover hat nach Angaben von Sprecher Klaus Abelmann eine Bestandsaufnahme durch einen Außendienstmitarbeiter veranlasst und erwartet erste Ergebnisse für Januar.

Von Antje Bismark